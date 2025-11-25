El informe Vigira detecta un aumento en la circulación del virus de la gripe pese a un descenso marcado en su tasa

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) ha detecatdo un aumento de la circulación del virus de la gripe, con un incremento de detecciones tanto en muestras centinela como hospitalarias, predominando el subtipo AH3.

Un comportamiento que no se corresponde con la tasa de los síndromes gripales, con un descenso marcado en la semana de estudio --del 17 al 23 de noviembre--. El documento, consultado por Europa Press, atribuye esta situación al "desfase entre el inicio de los síntomas y la consulta en Atención Primaria, así como al uso "alternativo" de los servicios de urgencias hospitalarias, donde se ha registrado "un aumento de consultas por infecciones respiratorias agudas en todos los grupos de edad".

Una hipótesis, añaden desde la Consejería de Sanidad, que se confirmará con la actualización de datos en el próximo informe. La tasa global de incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se mantiene estable, en torno a 600 casos por cada 100.000 habitantes.