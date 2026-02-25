Ingresa en prisión tras disparar varias veces a un hombre en un punto de venta de droga y dejarle en la calle

Intervención de la Policía Nacional. - SUB. GBNO EN SALAMANCA

SALAMANCA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por Policía Nacional de Salamanca por delito de intento de homicidio, quien disparó en varias ocasiones a un varón en el interior de un punto de venta de sustancias estupefacientes y al que dejó herido y abandonado en la vía pública, ha ingresado en prisión, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que de que en el Hospital Universitario de la capital salmantina había ingresado un varón en estado grave, que presentaba tres heridas compatibles con impactos de arma de fuego corta.

Las primeras gestiones permitieron determinar que los hechos se habrían producido en las inmediaciones de un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la calle Santa Rosa de Lima.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales, que llevaron a cabo una inspección de la zona, además de que se estableció un dispositivo de vigilancia y se practicó un registro judicial en el inmueble relacionado con los hechos, donde se intervino un cartucho de munición compatible con el extraído del cuerpo de la víctima.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor, un individuo con varias detenciones anteriores por tráfico de sustancias estupefacientes, activándose un operativo específico para su localización.

El autor de los hechos fue finalmente localizado y detenido el día 23 de febrero, cuando circulaba por la carretera de Ledesma a bordo de un vehículo de alta gama.

El móvil del ataque podría haber estado relacionado con una presunta deuda vinculada al entorno del tráfico de estupefacientes y una vez realizadas todos los trámites documentales oportunos en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, quien ha decretadosu ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.