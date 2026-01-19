Ingresa en prisión un dominicano que huyó de su país por cometer un homicidio y que fue dentenio en Aranda

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Aranda de Duero (Burgos) localizaron y detuverion el pasado 8 de enero a un ciudadano de nacionalidad dominicana, quien se encontraba en busca y captura por la comisión de un presunto delito de homicidio en su país de origen y al que la Audiencia Nacional ha decretado su infreso en prisión.

Esta detención ha sido posible por la "perfecta colaboración" de los agentes destinados en Aranda de Duero y el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, señala la Subdelegación a través de un comunicado.

Sobre el arrestado pesaba una Orden Internacional de Busca y Captura emitida por Interpol desde mediados de 2025, había recalado en la ciudad de Aranda, localidad hasta la cual la Policía Nacional ha seguido sus pasos.

Los hechos por los que está reclamado sucedieron en 2023 en República Dominicana. Tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que falleció una persona, las Autoridades Judiciales le impusieron medidas cautelares que no acató, huyendo del país y recalando en España.

La Audiencia Nacional, órgano judicial competente a cuya disposición ha pasado el detenido, ha ordenado su ingreso en prisión, detalla el comunicado.