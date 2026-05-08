El Ingreso Mínimo Vital llegó en abril a 36.407 hogares de CyL en los que viven 110.212 personas

Archivo - Ingreso Mínimo Vital. IMV. Ingreso Mínimo Vital Castilla y León. Autobús del Ingreso Mínimo Vital. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en abril a 36.407 hogares de Castilla y León en los que viven 110.212 personas, frente a los 35.607 hogares y 107.855 personas del mes anterior, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press.

En España llegó a 846.454 hogares en los que viven 2.538.014 personas.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (18.575), en otros 11.308 no hay menores y los 6.527 restantes son monoparentales.

Por su parte, la cuantía media de la prestación en Castilla y León alcanzó los 532,35 euros al mes por hogar, ligeramente por debajo de la media (540,62 euros), y 175,85 euros por beneficiario, casi igual que en el resto del país (177,16 euros).

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.087 hogares de León y a 21.925 personas, y a 7.553 hogares de Valladolid con 23.695 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.553 hogares y 16.343 personas; Burgos, con 4.155 hogares y 13.373 personas; Zamora, con 2.847 hogares y 7.837 personas; Ávila, con 2.723 hogares y 8.630 personas; Palencia, con 2.524 hogares y 8.185 personas; Segovia, con 1.965 hogares y 6.811 personas, y Soria, con 1.000 hogares y 3.413 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 5,06 millones, seguida de Valladolid, con 4,30 millones; Salamanca, con 3,06 millones; Burgos, con 2,13 millones; Ávila, con 1,76 millones; Zamora, con 1,55 millones, y Palencia, con 1,41 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (871.706 y 414.928 euros en cada caso).