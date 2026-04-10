El Ingreso Mínimo Vital llegó en marzo a 35.607 hogares de CyL en los que viven 107.855 personas

Archivo - Ingreso Mínimo Vital. IMV. Ingreso Mínimo Vital Castilla y León. Autobús del Ingreso Mínimo Vital. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a 35.607 hogares de Castilla y León en los que viven 107.855 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (18.204), en otros 11.022 no hay menores y los 6.381 restantes son monoparentales.

Por su parte, la cuantía media de la prestación en Castilla y León alcanzó los 536,37 euros al mes por hogar, ligeramente por debajo de la media (543,14 euros), y 177,08 euros por beneficiario, casi igual que en el resto del país (177,89 euros).

En total, la nómina del IMV ascendió a 19,72 millones de euros en Castilla y León, de un total de 472,22 millones de euros en España.

Por provincias, el IMV ha llegado a 7.903 hogares de León y a 21.439 personas, y a 7.397 hogares de Valladolid con 23.207 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.469 hogares y 16.104 personas; Burgos, con 4.041 hogares y 13.014 personas; Zamora, con 2.790 hogares y 7.760 personas; Ávila, con 2.623 hogares y 8.345 personas; Palencia, con 2.484 hogares y 8.065 personas; Segovia, con 1.932 hogares y 6.712 personas, y Soria, con 968 hogares y 3.309 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 5,06 millones, seguida de Valladolid, con 4,32 millones; Salamanca, con 3,07 millones; Burgos, con 2,15 millones; Ávila, con 1,73 millones; Zamora, con 1,59 millones, y Palencia, con 1,40 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (907.101 y 379.820 euros en cada caso).