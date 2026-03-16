Se inicia la transformación del alumbrado público de León en la avenida de la Facultad con una renovación integral

Nueva iluminación en el aparcamiento del Estadio Municipal Reino de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León avanza en la transformación del alumbrado de la ciudad con nueva iluminación LED en la avenida de la Facultad, donde se ha iniciado el proyecto de mejora que cuenta con una inversión de 312.420 euros a través de la empresa Sistelec Iván S.L. con una renovación integral que ha incluido la instalación de 46 nuevas columnas de cuatro metros destinadas al tránsito peatonal, reforzadas con dos columnas de diez metros de doble brazo para garantizar una visibilidad óptima tanto en la calzada como en las aceras.

Además, el Consistorio de León también ha actuado en otras tres zonas: el paseo de la Condesa, el Polígono X y el aparcamiento del Estadio Municipal Reino de León.

En el paseo de la Condesa se han instalado 20 nuevas columnas de cuatro metros, con lo que se ha devuelto una iluminación de calidad a este paseo, mientras que en el Polígono X se ha actuado en la calle Moisés de León, donde se ha completado el tramo entre las vías Bordadores y José María Pereda. En este tramo se han sustituido las antiguas luminarias por 15 nuevas unidades LED para mejorar la seguridad en este entorno residencial.

La última de las actuaciones en esta primera fase incluye la actuación en la iluminación en el aparcamiento del Estadio Municipal Reino de León, donde se ha reforzado la visibilidad con la instalación de seis báculos de acero galvanizado de nueve metros equipados con proyectores de alta potencia, una medida clave para la seguridad en eventos multitudinarios.

Estas actuaciones tienen un doble objetivo para el Ayuntamiento de León: alcanzar una mayor eficiencia energética, en línea con los objetivos de sostenibilidad europeos, y dar respuesta a las necesidades de iluminación en puntos críticos de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras completar estas actuaciones los trabajos se trasladan a partir de este mes de marzo a la calle Granados, donde ya se han colocado las columnas y se procede al cableado. Asimismo, se iniciarán las renovaciones previstas en el barrio de El Ejido (calle San Pedro), el entorno de la Catedral (calle Canela) y la mejora del alumbrado en la bolera de San Marcos.

Con estas iniciativas el Ayuntamiento de León pretende reafirmar su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la reducción de la huella de carbono de la administración municipal.