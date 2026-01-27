Iniciativa Autonómica Leonesa sostiene que el desarrollo del noroeste de España pasa por la autonomía de León

El coordinador del grupo de estudios Iniciativa Autonómica Leonesa, el profesor de Economía Julio Lago (Izquierda), junto a Javier Callado en la presentación del Informe de Viabilidad de una autonomía leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de estudios Iniciativa Autonómica Leonesa, coordinado por el profesor de Eonomía Julio Lago, ha manifestado este martes que el desarrollo del noroeste de España pasa por la autonomía de León, que podría establecerse de forma "perfectamente legal", aunque falta "voluntad política".

Así lo ha manifestado Javier Callado, uno de los representantes del citado grupo, en la presentación del Informe de Viabilidad de una autonomía leonesa. "Si queremos que el noroeste de España se desarrolle, hay que darle la autonomía a León. No hay otra salida, o por lo menos nosotros no la conocemos", ha recalcado.

Julio Lago ha expuesto que el Informe elaborado se ha realizado tomando a la provincia de León como base de la investigación porque es donde se encuentra el "sentir más claro" ante la posibilidad de contar con una autonomía propia, aunque ha abierto la puerta a que Zamora y Salamanca se incluyan en el movimiento si así lo desean.

La motivación del informe realizado se sustenta precisamente en que hay un sentimiento entre la población leonesa que aboga por la autonomía propia después de permanecer 42 años en la comunidad autónoma de Castilla y León y actualmente más de 70 ayuntamientos en la provincia han aprobado mociones en este sentido.

En cuanto a las conclusiones del estudio, ha explicado que la primera de ellas certifica, tras un análisis y comparación con otros territorios, que el establecimiento de la autonomía leonesa no exigiría más representantes políticos, sino que supondría un ahorro desde este punto de vista.

La segunda de las conclusiones sostiene que crear una autonomía leonesa no tendría más coste financiero para el Estado, ya que se financiaría fundamentalmente con fondos del presupuesto de la Junta de Castilla y León.

800 MILLONES QUE NO LLEGAN A LEÓN

Tras realizar un estudio exhaustivo, del informe presentado se desprende que hay una diferencia "muy notable" entre los más de 2.300 millones de euros que tendrían que llegar a León desde el Gobierno autonómico, según las normas de financiación territorial, y los 1.505 millones de euros que se asignan a la provincia. "Son 800 millones de euros de diferencia que legítimamente nos corresponden y ahí está la situación crítica de la provincia de León", ha argumentado.

Por su parte, Javier Callado ha puntualizado que la autonomía que se puede plantear en estos momentos para León no puede ser la misma que se hubiera configurado en 1983, cuando se creó la comunidad autónoma y ha recordado que la provincia de León tienen particularidades como que es la séptima en extensión del país; la que presenta más montañas de España (10.000 kilómetros cuadrados que suponen dos tercios de su extensión); tiene más de 60 comarcas y subcomarcas o es la provincia con más kilómetros de río de España (más de 3.000), entre otras cuestiones.

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

En este contexto, resulta "lógico" plantear el que haya una administración del territorio descentralizada con dos áreas de influencia, una en León capital y otra en Ponferrada.

Otra de las conclusiones es que la Constitución permite crear nuevas autonomías. Javier Callado se ha referido a los artículos 143 y 144 y como sustentos del interés nacional que tendría el establecimiento de la autonomía leonesa ha argumentado el hecho de que la economía se haya "desplomado" en lo últimos años en la provincia, cuestión que "irradia" a otros territorios como Galicia. "Todo el noroeste del país está condicionado por este declive de León y hay causas de interés nacional que podrían activar el artículo 144 si hay la voluntad política", ha insistido.

En su opinión, "falta voluntad política" para que León tenga su propia autonomía. "Los medios y la vía son perfectamente legales y se puede ejecutar mañana", ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que la Diputación de León podría tomar la iniciativa en este asunto y ha recordado que en 1983 ya pidió que León no se incorporase a la comunidad autónoma de Castilla y León. En 2004 solicitó la realización de un referéndum sobre este asunto, pero no se atendió la petición y en 2024 la Institución provincial aprobó una moción por la autonomía leonesa.

"UNA HERIDA ABIERTA EN LA DEMOCRACIA"

Para Javier Callado la autonomía leonesa constituye "una herida abierta en la democracia española que habrá que resolver" y, en este contexto, ha planteado la posibilidad de elevar este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su opinión, las diferencias económicas entre León y Castilla son "bestiales". "Lo de Zamora ya es escandaloso", ha indicado, aunque ha precisado que no existe la voluntad de acometer el proceso autonómico como en León. "Los leoneses sí tienen esa voluntad y además los números son escandalosos", ha concluido.