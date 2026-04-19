El inicio del paseo de Santo Domingo de Guzmán de Segovia estará cortado por obras en la mañana de este lunes

SEGOVIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León realizará, a lo largo de la mañana de este lunes, 20 de abril, nuevas obras en el firme del paseo de Santo Domingo de Guzmán de Segovia, concretamente en el tramo comprendido entre la plaza Oriental y la glorieta del IE, por lo que estará cortado entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Esa situación afectará también a la línea 9 del transporte urbano, que alterará su recorrido habitual para transitar por la Cuesta de los Hoyos mientras dure el corte del Paseo de Santo Domingo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

También se suprimirán las paradas de San Marcos y de la Puerta de Madrid, a la vez que se habilitarán las paradas coincidentes de la línea 6, así como una parada provisional en ambos sentidos a la altura del aparcamiento de San Marcos.