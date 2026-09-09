El inmueble del Molino Sidrón (León) volverá a tener vida a finales de año tras invertir 1,1 millones en su recuperación

El alcalde de León, José Antonio Diez, ante el inmueble del Molino Sidrón en la Era del Moro. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inmueble del Molino Sidrón, en la capital leonesa, comenzará a tener actividad a finales de año, momento en que se prevé que concluyan las obras de recuperación impulsadas por el Ayuntamiento de León y que han supuesto una inversión de 1,1 millones de euros financiados en un 75 por ciento por fondos europeos Next Generation.

Así lo ha manifestado este miércoles el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha recordado que esta intervención forma parte de una importante y ambiciosa operación urbanística y de conservación del patrimonio que ha abarcado la recuperación de la calle Carreras, la calle de Los Cubos, la actuación en la vía de penetración norte, el entorno de la plaza del Espolón y la recuperación de este enclave situado en la Era del Moro.

El edificio, de principios del siglo XIX, es el único vestigio que queda en la ciudad de la época industrial del momento y su recuperación permitirá su uso para el ámbito de la cultura y el turismo. Así, estará destinado principalmente a los escritores y la literatura leoneses, aunque podría también contar con otros usos.

El regidor leonés ha destacado que se trata de un edificio "sumamente singular", en cuya recuperación se ha respetado su valor patrimonial, y ha incidido en que su restauración y conservación refuerzan la apuesta del Consistorio por la cultura leonesa.

El edificio histórico del Molino Sidrón en la Era del Moro se encontraba escondido entre la maleza de la Era del Moro y los tendejones que fueron sumando sus anteriores propietarios. Su origen fue la molienda de cereal, pero con el paso del tiempo fue variando su actividad hasta acabar prácticamente en el olvido.

TRIPLE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL

La relevancia de la actuación se constata con la triple declaración de Bien de Interés Cultural por la que se ve afectado: forma parte del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua, es una parte importante del entorno del Monumento Histórico Muralla Romana de León y también del Monumento Histórico del Castillo.

La Era del Moro aún conserva vestigios relacionados con el sistema de presas y molinos que históricamente permitían la utilización de la energía hidráulica en la ciudad, por lo que esta actuación está incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ciudad de León.