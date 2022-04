Instituciones del eje de Medina-Valladolid-Palencia aspiran a fondos del Mitma para tener tren de Cercanías

Las inversiones en infraestructuras se cifran en 23 millones de euros, pero se pueden abordar de manera progresiva

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos del eje Medina del Campo-Valladolid-Palencia, las diputaciones de Palencia y Valladolid y la Junta de Castilla y León se han reunido este martes en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana para reivindicar el proyecto de corredor de Cercanías y han puesto la vista en una línea de financiación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del proyecto Cercanías 25.

Los representantes institucionales han participado en una jornada en el Consistorio vallisoletano con lo que se ha puesto colofón a una serie de encuentros en torno a la aspiración de esta línea de Cercanías, que arrancaron el pasado mes de febrero con la colaboración de CCOO.

En la jornada han participado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE); el de Medina del Campo, el 'popular' Guzmán Gómez; el teniente alcalde de Palencia, Alfonso Polanco; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el director general de Transportes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, Ignacio Santos; o regidores de Viana de Cega, Valdestillas, Cabezón y Pozaldez (Valladolid) o de Venta de Baños (Palencia); y el representante de CCOO Carlos López Inclán.

La línea de Cercanías Medina del Campo-Valladolid-Palencia es una aspiración de este eje de municipios, que acumulan una población de más de 400.000 habitantes, desde el año 2015 cuando CCOO promovió un estudio sobre el posible corredor ferroviario. Ahora, se ha complementado este trabajo con aportaciones de la empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa.

Óscar Puente ha explicado que la línea "podría entrar en funcionamiento mañana mismo", pero los representantes han apuntado que sería necesario abordar una serie de infraestructuras como la creación de apeaderos, posiblemente en el sur de Valladolid (Covaresa), Santovenia de Pisuerga y Villamuriel de Cerrato (Palencia); un puente en Cabezón (Valladolid) y una pasarela para peatones en Santovenia.

Todo ello se presupuesta en unos 23 millones de euros, aunque se ha matizado que podrían abordarse las actuaciones de forma progresiva.

NO INCLUIDO EN UNA CONVOCATORIA DE FONDOS EUROPEOS

De hecho, el director general de Transportes de la Junta ha explicado que ya se ha trabajado con Renfe e incluso se presentó a una convocatoria de Fondos Europeos a través de la Consejería de Medio Ambiente para sufragar esos 23 millones de euros, pero no fue declarado elegible "no porque no cumpliera los objetivos", sino porque la participación de un elevado número de entidades hacía difícil poder cumplir la exigencia de licitar los proyectos en marzo de 2023 y las obras ejecutadas a finales de 2024.

Eso sí, el proyecto y el estudio de ingeniería están hechos y contratados por parte de la Junta, que además los pone a disposición de los ayuntamientos implicados en el corredor, con la aspiración de conseguir, con el apoyo de Adif y Renfe, fondos a través del proyecto del Mitma 'Cercanías 25'.

Aunque otros representantes, como Santos o el sindicalista López Inclán han incidido en que el reto es convencer a Adif y Renfe, Óscar Puente ha matizado que la participación de Renfe no será ya tan relevante, debido a que a partir de 2023 se liberaliza el transporte de ferroviario de cercanías, por lo que la línea podría ser explotada por la operadora estatal o por cualquier otra compañía.

PENDIENTE REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE ESTADO

El alcalde de Valladolid se ha mostrado "optimista" y ha subrayado que "si todos estamos juntos" se va a conseguir esta línea de Cercanías. También ha explicado que tiene pendiente fijar una reunión con una secretaria de Estado.

Los intervinientes han coincidido en destacar la necesidad de este servicio por los efectos positivos que generaría para los ciudadanos de todos los municipios por donde discurriría el tren, que suman una población de más de 400.000 habitantes.

Todos han expresado su convicción de que es necesaria la puesta en marcha de este medio de transporte reivindicado desde 2015 y han señalado que se trata de un sistema de transporte "adecuado" para tratar de reducir el uso del vehículo privado y con ello las emisiones contaminantes.

La frecuencia de estos trenes para que fueran realmente eficientes, debería situarse en torno a la media hora en tramos de mayor actividad, como podrían ser de 7.00 a 9.30; de 14.00 a 16.00 y de 17.00 a 20.00 horas, aproximadamente. El resto de horarios podrían incluso cubrirse con las frecuencias habituales de media distancia.

De hecho, el concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha señalado que incluso podría servir con recuperar como Cercanías las frecuencias de media distancia que había antes de la pandemia, con un tren cada hora.

"POR FIN ÓSCAR PUENTE SE SUBE AL TREN"

Los representantes de ayuntamientos del Partido Popular, que han atendido a los medios de comunicación minutos antes de participar en la jornada, han explicado su apoyo a este proyecto, pero han añadido una crítica al alcalde de la capital vallisoletana, Óscar Puente, pues consideran que después de que en 2015 se planteara por primera vez el corredor con la participación de Manuel Saravia, después "se ha olvidado por completo".

Ahora, han ironizado con que "Óscar Puente se sube al tren para abanderar" una reclamación en la que aseguran que los alcaldes del PP han estado desde 2015.

"Los alcaldes del PP hemos estado detrás de dar impulso a este proyecto desde hace más de siete años. Un proyecto vital y totalmente viable porque es más barato ponerlo en marcha que un kilómetro de AVE", ha incidido el alcalde de Cabezón de Pisuerga.

Consideran importante que el Ayuntamiento de Valladolid se una y se ponga al frente para agilizar también la participación del Gobierno socialista.