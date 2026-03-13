El Instituto Astrofísico de Canarias coordinará un programa pedagógico en Palencia en torno al eclipse

Reunión con el Instituto Astrofísico de Canarias. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Palencia firmará un convenio de colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) para organizar un ciclo de charlas y actividades en torno al eclipse solar total del 12 de agosto.

La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha mantenido una reunión técnica con representantes del IAC encabezados por Valentín Martínez y la astrofísica palentina Eva Villaver, para articular la parte pedagógica del programa.

"El eclipse es un acontecimiento único que situará a Palencia como uno de los mejores puntos para su observación y queremos contar con los mejores para prepararlo", ha explicado la alcaldesa antes del encuentro.

El consistorio trabaja en un convenio de colaboración que permitirá confeccionar un programa pedagógico y divulgativo, con charlas informativas y actividades para los palentinos y los visitantes que acudan esos días a la ciudad a disfrutar del fenómeno.

Además, se está valorando acondicionar una parcela situada detrás del Cristo del Otero como espacio para la observación y la celebración del evento.

El IAC ha confirmado que traerá a Palencia el evento científico más relevante que se realizará en España con motivo del eclipse, combinando divulgación y experimentación, incluida la toma de imágenes de la corona solar junto a estudiantes de Canarias, Marruecos y también de Palencia.

El Ayuntamiento, por su parte, ya ha adquirido una primera remesa de gafas de protección y tiene previsto hacerse con lentes suficientes para garantizar su distribución entre los vecinos.

También se impulsará una iniciativa de reciclaje para que este material pueda ser reutilizado en Marruecos, país desde el que el eclipse podrá verse en 2027.