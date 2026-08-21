El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la ULE difunde las propiedades del propóleo

Propóleo. - ULE

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga organizó recientemente una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) de la Universidad de León (ULE) con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo de investigación que se desarrolla en torno al uso del propóleo como conservante natural en productos cárnicos.

La actividad, enmarcada en el proyecto europeo RES-MAB, financiado por la Unión Europea a través de la Fundación PRIMA, reunió a 25 personas vinculadas al sector apícola y a participantes interesados en conocer cómo la ciencia y la innovación pueden contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del territorio.

Entre los asistentes también participaron varios niños, que siguieron "con gran entusiasmo" las explicaciones de los investigadores, formularon numerosas preguntas y mostraron interés por el trabajo científico desarrollado en el laboratorio, siendo protagonistas de una jornada divulgativa muy interesante, señala la institución académica a través de un comunicado.

Durante la jornada, la investigadora Eugenia Rendueles presentó las líneas de trabajo que desarrolla el ICTAL para evaluar las propiedades antimicrobianas y antioxidantes del propóleo y su potencial aplicación como alternativa natural a nitratos y nitritos que son aditivos empleados en la industria alimentaria.

Los asistentes pudieron conocer los objetivos de la investigación, la metodología utilizada y los avances alcanzados en el marco del proyecto.

La visita incluyó también un recorrido por las instalaciones del instituto, donde los participantes pudieron descubrir de primera mano cómo se realizan los ensayos y análisis de laboratorio que permiten estudiar las características de este producto de origen apícola y valorar sus posibles aplicaciones en el ámbito alimentario.

Esta iniciativa, concebida como una actividad de ciencia ciudadana, permitió establecer un vínculo directo entre el conocimiento científico, el sector primario y la sociedad, mostrando cómo la investigación puede contribuir a generar nuevas oportunidades para la apicultura y favorecer la puesta en valor de los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

A través de este tipo de actividades, la Reserva de la Biosfera continúa impulsando acciones de divulgación y transferencia de conocimiento que conectan el medio rural con la innovación y la investigación científica, finaliza el comunicado.