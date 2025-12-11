El Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE aborda cómo el cine reinventa la épica y la mitología clásica

Cartel de la conferencia 'Épica y mitología. Recreaciones de la Antigüedad en el cine', incitativa del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE. - ULE

LEÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La adaptación cinematográfica de los mitos clásicos será la protagonista de la conferencia 'Épica y mitología. Recreaciones de la Antigüedad en el cine', incitativa del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE).

La charla, conducida por el profesor de Historia del Arte de la Roberto Castrillo Soto, tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre en la Fundación Sierra Pambley y planteará un recorrido por las estrategias narrativas y visuales con las que el cine contemporáneo revisita a héroes, dioses y relatos antiguos.

Asimismo, servirá para cerrar el ciclo de conferencias 'De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en Occidente', organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En su intervención, Castrillo analizará cómo el cine contemporáneo ha reinterpretado los mundos épicos y mitológicos de la Antigüedad, explorando las estrategias narrativas y visuales que permiten revivir en la gran pantalla los relatos de Grecia, Roma y otras tradiciones clásicas.

La sesión reflexionará además sobre la tensión entre fidelidad histórica, licencia artística y potencia simbólica, mostrando cómo estos mitos siguen configurando imaginarios actuales. Castrillo centra su investigación en el arte contemporáneo, la fotografía y la estética cinematográfica, líneas que nutren su participación en este cierre del ciclo.

Con acceso libre hasta completar aforo, el acto comenzará a las 19.30 horas y servirá además para presentar el nuevo ciclo de conferencias que el IHTC desarrollará a lo largo de 2026, en el marco de su labor de divulgación y transferencia del conocimiento humanístico.

Con esta ponencia, el Instituto pondrá el broche final a un programa que durante todo 2025 ha acercado a la sociedad la vigencia del legado clásico desde múltiples perspectivas académicas.