El Instituto Leonés de Cultura lleva a San Martín de la Tercia una selección de obras maestras de su colección gráfica

Una de las obras de la colección gráfica del ILC que se expondá en la Casa del Pueblo de San Martín de la Tercia. - ILC

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León presentará mañana la exposición 'Obra gráfica de la colección ILC, apuntes', que se instalará en la Casa del Pueblo de San Martín de la Tercia, localidad de la montaña central leonesa ubicada en plena Reserva de la Biosfera.

La iniciativa responde directamente a una de las líneas estratégicas de la Institución provincial orientada a descentralizar la cultura, poner en valor sus extensos fondos estéticos y acercar el arte contemporáneo a los diferentes municipios y pedanías de la provincia.

El acto de inauguración oficial tendrá lugar a las 19.00 horas en el propio espacio expositivo y contará con la intervención del alcalde pedáneo de San Martín de la Tercia, José Luis García Oblanca, y del director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez.

La propuesta ofrece una cuidada selección extraída del amplio patrimonio del ILC, cuya colección de arte contemporáneo alberga un fondo de obra gráfica superior a los 1.000 ejemplares. Para esta ocasión, se ha reunido un conjunto de 24 obras que configuran un completo muestrario de técnicas de estampación.

A través del recorrido los visitantes podrán aproximarse a la pluralidad de modelos del grabado contemporáneo mediante disciplinas que van desde la serigrafía y la litografía hasta el aguafuerte, la aguatinta, el oleograbado, el alcograbado, el gofrado, el barniz blanco, el ácido directo o diversos procedimientos mixtos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

La exposición traza una síntesis cronológica y evolutiva de la producción gráfica española desde la década de los años 50 hasta la actualidad, mientas que la nómina de creadores abarca múltiples generaciones con autores nacidos entre los años 20 y 30 como Luis Sáez, Joaquín Rubio Camín, Herminia de Lucas o Luis Gordillo; otros nacidos en los años 40 como Santiago Serrano, Monir, Carlos León o Andrés Rábago 'El Roto'; los de la generación de los años 50 como Menchu Lamas, Pelayo Ortega o David Lechuga y artistas de los años 60 como Mario Cervero, Blanca Muñoz, Jorge Galindo o Dora García.

Un eje fundamental de la muestra radica en el reconocimiento a la labor de edición y estampación local. A excepción de las piezas de Herminia de Lucas, Luis Gordillo y Menchu Lamas, el grueso de las obras expuestas fue ejecutado en el taller leonés del maestro José Sevillano bajo el sello Ediciones Sradt, activo entre 1988 y 2020.

Cada una de las piezas seleccionadas ilustra las particulares búsquedas plásticas de sus autores. La muestra incluye desde el realismo social de raíces geométricas de la leonesa Herminia de Lucas hasta la neofiguración escenográfica de Luis Gordillo y la potencia psicológica del retrato de James Joyce realizado por Eduardo Arroyo.

El bodegón de corte barroco e hiperrealista de Luis Sáez dialoga con la estricta abstracción geométrica de Joaquín Rubio Camín, cuya compleja traducción técnica en papel fue resuelta por el taller Stadt. Por su parte, la abstracción informalista y el expresionismo se manifiestan en los trabajos de Carlos León y Jorge Galindo, mientras que la máxima economía de recursos y la búsqueda de lo sublime definen el aguafuerte de Enrique Brikmann, complementado por las sutiles gradaciones cromáticas de Santiago Serrano y las texturas en movimiento de Paco Chamorro.

La vertiente neoconceptual está representada por una pieza de primera época de Dora García, caracterizada por sus sugerencias orgánicas, mientras que el escultor David Lechuga traslada sus volúmenes constructivos al grabado en una atmósfera densa.

La reinterpretación castiza del Pop Art corre a cargo de Alfredo Alcaín, frente al enérgico expresionismo cromático de Menchu Lamas y las visiones urbanas minimalistas de Pelayo Ortega. El nexo explícito entre escultura y plano se hace evidente en la obra de Blanca Muñoz, quien fuerza la perspectiva e introduce hilos de acero en un lenguaje de collage.

La propuesta se cierra con el universo surreal e imaginario de José de León en su homenaje a Bruegel el Viejo, la obra de agitación y crítica social sobre la inmigración del brasileño afincado en León, Caetano, el lenguaje primitivista de Mario Cervero y las microrrealidades simbólicas y espaciales del grabador leonés Germán Aparicio.

'Obra gráfica de la colección ILC, apuntes' podrá verse en la Casa del Pueblo de San Martín de la Cueza, municipio de Villamanín, hasta el próximo 30 de septiembre, con entrada gratuita y en horario de miércoles a viernes de 18.00 a 21.00 horas; sábados y domingos de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 22.00 horas, mientras que los lunes y martes permanecerá cerrada.