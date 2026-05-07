El Instituto La Rambla de San Esteban (Soria) cierra el programa educativo sobre víctimas del terrorismo de este curso

El IES La Rambla de San Esteban de Gormaz (Soria) cierra el programa sobre víctimas de terrorismo. - JCYL

SORIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, en San Esteban de Gormaz (Soria), ha cerrado este jueves el programa sobre víctimas del terrorismo que se ha celebrado este curso en la provincia.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha asistido en la mañana de este jueves a la presentación de la última sesión en la provincia -del presente curso escolar- del programa educativo 'Testimonio de víctimas de terrorismo en las aulas'.

De Gregorio ha reafirmado "el compromiso firme de la Junta de Castilla y León con las víctimas del terrorismo y con la defensa de una memoria construida desde la verdad".

El programa está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y desarrolla contenidos incluidos en los currículos de estos niveles educativos relacionados con la historia del terrorismo, el fomento del respeto y la consideración hacia las víctimas y el rechazo de la violencia terrorista.

TESTIMONIOS.

La iniciativa se basa fundamentalmente en charlas en las que el testimonio directo y el diálogo con una víctima contribuyen a la construcción de un relato veraz del terrorismo en España y a completar la formación del alumnado en valores de democracia, ciudadanía y prevención de los radicalismos violentos.

El objetivo es doble: sensibilizar sobre las consecuencias trágicas del terrorismo, tanto para la vida de las personas como para la sociedad en su conjunto, y fomentar el rechazo de la violencia, su deslegitimación y el respeto y la consideración de las víctimas.

La sesión celebrada este jueves ha contado con la presencia de Manuel López Represa, hijo del coronel Manuel López, asesinado en Valladolid por el GRAPO en 1990, y de Santiago Busqué, superviviente de un atentado de ETA cometido en 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Ambos son colaboradores habituales de este programa en la provincia.

RELATO.

Durante su intervención, Yolanda de Gregorio ha centrado su mensaje en la importancia de cómo se construye y se transmite el relato del terrorismo en ámbitos como el educativo, y ha remarcado la necesidad de promover activamente espacios y manifestaciones que contribuyan a una memoria veraz, "ya que la verdadera memoria no puede construirse desde el olvido".

Asimismo, ha advertido del riesgo de caer en planteamientos equidistantes que distorsionen la realidad de lo ocurrido y ha defendido que no cabe la neutralidad ante el terrorismo.

Tal y como ha subrayado la delegada territorial, "nadie puede intentar justificar el terrorismo en un Estado social, democrático y de derecho. La verdad y la dignidad de las víctimas deben ser el único punto de partida para construir la memoria colectiva".