Intenta agredir al dueño de un bar de Pajarillos, golpea a policías y le intervienen cocaína

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia tras intentar agredir al responsable de un bar, amenazar de muerte a los agentes y llevar un envoltorio con cocaína.

Los hechos se produjeron la tarde del día 7 de noviembre, cuando un hombre en estado de embriaguez amenazó e intentó agredir al dueño de un establecimiento del barrio de Pajarillos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Al lugar se desplazó una dotación de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de paisano y en vehículo camuflado, quienes se encontraron al individuo que profería insultos e intentaba agredir al encargado.

La víctima relató a los agentes que conocía al otro hombre, quien había causado problemas en su local en otras ocasiones y que había entrado en igual estado de embriaguez, con una actitud violenta y problemática con el resto de su clientela, por lo que le había prohibido la entrada al bar.

Los agentes se identificaron como policías nacionales e intentaron mediar y tranquilizar al hombre, pero resultó imposible debido a su agresividad y estado, por lo que otra dotación de policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, estos uniformados y en un vehículo rotulado, acudió al lugar a colaborar con los primeros.

Lejos de rebajar la agresividad, el hombre insistió en intentar agredir al dueño del local, por lo que los policías tuvieron que interponerse para evitar que lo consiguiera, ante lo que el individuo llegó a propinar algún golpe y patada a los agentes y tiró a uno de ellos al suelo.

De este modo, los policías procedieron a su detención y a su traslado a dependencias policiales, un trayecto en el que el detenido profirió amenazas de muerte hacia los agentes actuantes. Además, en el cacheo previo a su ingreso en calabozos, se le intervino un envoltorio de plástico que contenía cocaína.

Finalmente, el hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.