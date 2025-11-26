Intenta sortear un control en Valladolid y cuando le paran hallan en el vehículo todo tipo de drogas

Droga intervenida. - COMISARÍA PROVINCIAL

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos como presunto autor de un delito de tráfico de drogas después de intentar eludir un control policial en la Avenida de Zamora de Valladolid y hallarle todo tipo de drogas.

Los hechos ocurrieron el lunes a las 15.00 horas, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que habían establecido un control observaron como un turismo intentaba sortear un vehículo policial estacionado para impedir el paso de otros vehículos en determinada dirección.

Cuando los agentes procedieron a dar el alto al turismo, al bajar la ventanilla el conductor, emanó del interior un fuerte olor a marihuana. Los agentes solicitaron la documentación al hombre y le practicaron un cacheo por seguridad a la par que registraban el turismo.

Escondidas entre las ropas del conductor localizaron varias bolsas de cierre tipo Zip, que contenían lo que parecían ser sustancias estupefacientes. En concreto eran bolsitas que contenían dosis de cocaína, ketamina, cristales y pastillas de MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tutsi y marihuana, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

El hombre también portaba dos pequeñas cajas metálicas cuya finalidad era ocultar la droga en controles policiales. Por todo esto los agentes procedieron a la detención y traslado del joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Una vez en dependencias policiales se dio continuidad al atestado policial, dando resultado positivo las diferentes drogas anteriormente referidas al drogo test.

Las dosis intervenidas hubieran alcanzado un valor de 915,01 euros en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad, concluye el comunicado.