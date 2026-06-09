Interceptado en la estación de autobuses de Palencia con 100 gramos de marihuana en su maleta. - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha aprendido un paquete con más de 100 gramos de marihuana dentro de una maleta que portaba un joven de 19 años al que se interceptó en la estación de autobuses de dicha capital, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 18.00 horas del domingo, cuando una patrulla de la Unidad Canina realizaba labores de detección de sustancias estupefacientes entre los usuarios de la estación de autobuses Blanca de Castilla.

El componente canino 'marcó' la maleta de un pasajero y los agentes solicitaron a su propietario que mostrara el interior, detectando una bolsa transparente de considerables dimensiones en la que se podía apreciar que se trataba de cogollos de marihuana.

Dada la cantidad encontrada, los agentes solicitaron apoyo de una patrulla que realizara un pesaje exacto del paquete. Guardando la cadena de custodia, los compañeros comunicaron que la báscula de precisión indicaba 106,9 gramos.

Así las cosas, se tomaron todos los datos del implicado y se consultó si pesaban sobre él antecedentes penales, resultando negativo. Toda la información recabada y los hechos acontecidos se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes.