Interceptado al huir tras una colisión entre turismos en Gumiel de Izán (Burgos) en la que una niña resultó herida

BURGOS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de diez años ha resultado afectada tras una colisión entre tres turismos en el kilómetro 166 de la A-1 en el término municipal del municipio burgalés de Gumiel de Izán, sentido Burgos, un suceso en el que uno de los implicados se dio a la fuga, si bien ha sido posteriormente interceptado.

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el accidente ha tenido lugar minutos antes de las 19.39 horas, cuando ha recibido varias llamadas que informaban sobre el accidente en el que una niña había resultado afectada con dolor de columna.

Además, un alertante ha advertido de que uno de los vehículos implicados ha circulado en sentido contrario y se ha dado a la fuga, según ha indicado el 1-1-2 y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Burgos, para precisar que el conductor de dicho vehículo ha sido interceptado a poca distancia del lugar del accidente.