Interceptados nueve conductores por carreras ilegales en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han interceptado a un total de nueve conductores por su participación en carreras ilegales este fin de semana en el Polígono de San Cristóbal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La interención de la Policía Local se produjo sobre las 00.45 horas tras ser comisionada para acudir a la zona de la calle Propano, en el referido polígano industrial, ante la posible celebración de presuntas carreras ilegales.

A su llegada, los agentes observaron una gran concentración de vehículos, muchos de los cuales abandonaron la zona rápidamente al detectar la presencia policial. Sin embargo, se logró interceptar un total de nueve vehículos, procediéndose a la verificación de su estado y de la documentación correspondiente. Durante las inspecciones realizadas, varios de ellos fueron denunciados por presentar reformas de importancia en sus turismos no autorizadas.

La Policía Municipal de Valladolid continúa realizando labores preventivas y de control para evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas, especialmente en zonas donde se detectan reuniones de vehículos susceptibles de participar en carreras ilegales.