Una interna de la cárcel de Brieva (Ávila) arranca varios mechones de pelo y propina puñetazos a una funcionaria

ÁVILA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una interna clasificada en el módulo 2 en el Centro Penitenciario de Brieva, en la provincia de Ávila, ha arrancado varios mechones de pelo y ha propinado varios puñetazos a una funcionaria, según han informado los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF.

Las mismas fuentes han explicado que esa agresión hizo necesaria la intervención de otros compañeros que también fueron golpeados por la interna con puñetazos y patadas en la cabeza, en el torso y en las piernas.

Los hechos se iniciaron en torno a las 09.00 horas del martes, 7 de julio, durante el proceso ordinario de apertura de celdas cuando la interna implicada retrasó la salida de su celda de forma deliberada e hizo caso omiso a las indicaciones de los funcionarios. Según han explicado las mismas fuentes, al ser conminada a cumplir las órdenes, la interna se encaró "de forma agresiva y violenta" con la funcionaria de servicio con insultos y "graves amenazas de muerte".

Posteriormente y ya en la sala de televisión del departamento, la interna trató de amotinar al resto de la población reclusa a la que incitó a agredir a los trabajadores, han asegurado los sindicatos denunciantes que han explicado que a pesar de los "reiterados esfuerzos" por calmarla, la interna siguió con los "graves insultos" a lo funcionarios y se abalanzó sobre una a la que agarró fuertemente del pelo "hasta arrancarle varios mechones y propinándole numerosos puñetazos".

Los sindicatos han relatado que el clima de tensión fue en aumento de modo que otras reclusas se sumaron a los insultos y amenazas a los trabajadores que finalmente consiguieron controlar la situación. Además, han exigido el traslado inmediato de la interna agresora a un centro penitenciario adaptado que disponga de los medios, recursos humanos y medidas de seguridad específicas para un perfil "de alta peligrosidad".

También han pedido la "paralización inmediata" de la reestructuración del centro hacia el modelo mixto "hasta que se realice una auditoría rigurosa de los riesgos y se dote al establecimiento de los recursos de personal y técnicos precisos".

Por último, ACAIP-UGT y CSIF también han advertido de la "extrema complejidad" del trabajo diario en el Centro Penitenciario de Ávila, catalogado como un centro del Grupo 3 "que no reúne en absoluto las condiciones estructurales ni organizativas, ni dispone de las medidas de seguridad adecuadas para albergar a internas con un perfil de tan elevada conflictividad".