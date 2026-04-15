Un interno de la cárcel de León incendia el colchón de su celda y agrede a cuatro trabajadores

Archivo - Centro Penitenciario de Villahierro (León). Subdelegación del Gobierno en León - GUARDIA CIVIL - Archivo

LEÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un interno del Centro Penitencario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), incedió en el día de ayer el colchón de su celda y agredió posteriormente a cuatro trabajadores, por lo que se elevan a once los funcionarios que han sido atacados en la prisión en lo que va de año.

En concreto, en el día de ayer un interno prendió fuego al colchón de su celda y, una vez controlada la situación y garantizada su integridad, golpeó a cuatro trabajadores que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro penitenciario y posteriormente en hospitales de León por la gravedad de las lesiones, según fuentes de Acaip.

Los hechos ocurrieron en el módulo 1, donde conviven más de 100 internos en un espacio habilitado para 72, una situación de masificación "insostenible" que, según ha advertido Acaip, incrementa la tensión y multiplica los riesgos.

Para el sindicato de prisiones esta violencia "ya no es algo puntual": en lo que va de año son once los trabajadores agredidos en el Centro Penitenciario de León con peleas, incidentes y agresiones que "se repiten prácticamente a diario".

AUMENTA UN 32% LA POBLACIÓN RECLUSA

En este sentido, ha alertado de que la prisión de León ha pasado de albergar 840 internos a superar los 1.100 en poco más de un año, lo que supone un aumento del 32 por ciento de la población reclusa y hace "cada vez más difícil" desarrollar el trabajo "con unas mínimas garantías de seguridad".

Finalmente, Acaip ha señalado que los últimos sucesos registrados "no son hechos aislados", sino que son el resultado directo del "deterioro de la seguridad y de la falta de medios" y ha advertido de que las consecuencias pueden ser "todavía más graves" si no se adoptan medidas "urgentes y eficaces".