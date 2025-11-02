La interpretación de 'La Fille mal gardée' del Royal Ballet se emite el miércoles en cines de Zamora y Astorga (León)

LEÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Royal Ballet interpretará la versión de 'La fille mal gardée' de Frederick Ashton, una actuación que se emitirá el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 20.15 horas, en dos cines de la Comunidad, el Multicines de Zamora y el Velasco Astorga (León).

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, dan vida a Lise y Colas respectivamente en una versión de Ashton inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval que refleja la esencia de la campiña inglesa con humor frescura y vitalidad contagiosa, según ha informado la compañía londinesa en un comunicado recogido por Europa Press.

La emisión de 120 minutos también se podrá disfrutar en más 100 de cines de más de 90 localidades de España, con la distribución de Versión Digital, y 1.500 salas de 50 países.

El equipo artístico cuenta con Frederick Ashton en la coreografía, Ferdinand Hérold en la música, Jonathan Lo como director musical, John Lanchbery en los arreglos y la orquestación, Jean Dauberval en el diseño del escenario, Osbert Lancaster en la escenografía y el vestuario, y John B. Read en la iluminación.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE DERRITE EL CORAZÓN

Lise, hija única de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene proyectos mucho más ambiciosos para ella.

Simone espera casarla con Alain, hijo del potentado Thomas, pero ella, que está decidida a casarse con Colas y no con Alain, se las arregla para escapar a los planes de su madre.

Este "entrañable" retrato de la vida campestre, combina una "jovialidad exuberante con una coreografía asombrosamente creativa", que es "una carta de amor de Ashton a la Inglaterra rural".

"Rebosante de humor e inventiva coreográfica", el ballet se estrenó en Covent Garden el 28 de enero de 1960, se convirtió instantáneamente en un clásico popular del repertorio del Royal Ballet.