Interpuestas seis propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma este lunes en León

LEÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha interpuesto durante este lunes seis propuestas de sanción por incumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para contener el coronavirus.

De ellas, cuatro estuvieron motivadas por no mantener la distancia intergrupal entre personas no convivientes y hacerlo sin portar mascarilla y otras dos por la realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales.

En el operativo se ha identificado a 17 personas y se han controlado a cuatro vehículos y a sus ocupantes, según han informado fuentes municipales a Europa Press a través de un comunicado.