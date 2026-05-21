Interrumpido el tráfico de la vía de ancho convencional Valladolid-Palencia al engancharse un camión con la catenaria

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este jueves de que la circulación de la línea de ancho convencional Valladolid Campo Grande-Palencia se encuentra interrumpida debido a un accidente de un vehículo de carretera en un paso a nivel entre Venta de Baños y la capital palentina.

Según ha señalado a Europa Press el Centro de Emergencias Castilla y León 112, pasadas las 14.10 horas han recibido un aviso en el que se informaba de que un camión se había enganchado con la catenaria en dicho punto, entre Venta de Baños y Palencia, y había provocado la caída del cableado. Las mismas fuentes han precisado que no se han registrado heridos.

Asimismo, media hora después el camión ya había sido retirado de la zona de las vías.

La incidencia se ha producido, según concreta Adif, en el tramo Venta de Baños-Arroyo Villalobón de la vía de ancho convencional Valladolid Campo Grande-Palencia.