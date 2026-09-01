Intervenidas en Burgos más de 200 camisetas de selecciones de fútbol falsificadas

Camisetas de fútbol intervenidas en Burgos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha aprehendido 216 camisetas falsificadas de selecciones nacionales de fútbol en dos actuaciones desarrolladas por especialistas del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Burgos.

El primer suceso tuvo lugar cuando los agentes interceptaron, en una agencia de mensajería de la provincia, un envío procedente de Gijón y con destino a la capital burgalesa.

En su interior se hallaron 48 camisetas de la primera equipación de la Selección Española de Fútbol, 50 de la segunda y otras diez de la Selección Colombiana, todas ellas con indicios de haber sido falsificadas.

Tras las pesquisas desarrolladas a continuación, los investigadores lograron identificar y localizar al destinatario del paquete, un hombre de 62 años dedicado a la venta ambulante, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Las prendas fueron remitidas para su correspondiente peritaje por la marca perjudicada, que acabaría confirmando las sospechas sobre su falsedad.

Por estos hechos, el varón, ya conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Sin embargo, este no sería el único caso, ya que días después, una nueva intervención permitió localizar otro pedido, en esta ocasión procedente de Portugal, cuyo contenido también presentaba indicios de ser ilícito.

Al abrir el paquete, se encontraron 108 camisetas de la segunda equipación de la Selección Española de Fútbol divididas en diferentes tallas.

Al igual que en el caso anterior, las prendas fueron sometidas al correspondiente examen pericial, que permitió verificar que se trataban de sofisticadas imitaciones. Las gestiones policiales posteriores permitieron localizar al destinatario del envío, un joven de 23 años que se encontraba trabajando en un mercadillo textil de la ciudad y que también ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Burgos.