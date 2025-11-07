Intoxicado un guardia civil al tratar de contener un incendio en una vivienda de Villadiego (Burgos)

BURGOS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil ha resultado intoxicado mientras trataba de contener las llamas con un extintor en un incendio que se ha registrado en una vivienda en Villadiego (Burgos), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19.54 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un incendio en la calle Landete de la mencionada localidad, junto al cuartel de la Guardia Civil.

El aviso lo ha dado la propia Guardia Civil, que indicaba que había caído un rayo y había provocado un incendio en una buhardilla, por lo que el 112 ha avisado a los Bomberos de Burgos, que han movilizado a su vez a los voluntarios de Villadiego. Más tarde, se ha solicitado asistencia para un agente de la Guardia Civil que había resultado intoxicado mientras trataba de contener las llamas con un extintor.

Posteriormente, el 112 ha trasladado esta información a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.