Un intoxicado por humo por un incendio en un garaje en Valladolid que obligó a desalojar a unas 40 personas

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha tenido que ser trasladado al hospital Universitario Río Hortega de Valladolid tras resultar afectado por humo en un incendio en el interior de un garaje en la capital vallisoletana, según informa el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 22.49 horas del jueves, 12 de noviembre, cuando se informó al 112 del incendio de una moto eléctrica en un garaje comunitario situado en el número 12 de la calle Antonio Machado, en Valladolid, donde, en principio no había personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Valladolid.

Al llegar, los servicios de emergencia procedieron a desalojar las viviendas próximas y desde el 1-1-2 se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

En total fueron desalojadas unas 40 personas y el personal sanitario atendió a un varón de unos 70 años afectado por el humo, que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El incendio quedó extinguido sobre las 02.00 horas y todos los desalojados pudieron regresar a sus domicilios.