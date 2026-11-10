Intur celebrará su 29 edición con 127 expositores de más de un millar de destinos de España y Portugal

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, y el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, en la presentación de Intur. - JCYL

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo de Interior - Intur celebrará su 29 edición esta semana con el despliegue de 127 expositores de más de un millar de destinos de España y Portugal en 'Intur viajeros' del 13 al 15 de noviembre, y de forma previa, el día 12, con más de 70 operadores en el formato de 'Intur negocios'.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, y el director general de Turismo, Ignacio Sicilia, han presentado este martes, 10 de noviembre, el evento, un "referente en España" al situarse como la "segunda feria más importante del país" en materia turística tras la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Intur contará, como es habitual, con dos escenarios destinados a profesionales del turismo y viajeros en un total de cuatro jornadas en los pabellosnes de la institución ferial vallisoletana en las que se desarrollarán encuentros, presentaciones o talleres en torno al turismo de interior y la oferta de las distintas entidades participantes.

Así, 'Intur viajeros' tendrá lugar del viernes 13 al domingo 15 con una gran exposición de 11.000 metros cuadrados en los pabellones 1 y 2 de la feria, que acogerán 127 expositores para mostrar en torno a un millar de destinos turísticos de España y Portugal.

Esta sección contará con la participación institucional de un total de 11 autonomías, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Castilla y León, y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, tal y como ha detallado el director de la Feria de Valladolid, quien ha alabado el esfuerzo de este último territorio por acudir a la cita.

También concurrirán 21 patronatos de turismo, incluidos los diez de la Comunidad, los de Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, a los que se unen los de las cuatro provincias gallegas, Huesca, Badajoz, Valencia, Costa Blanca, Vizcaya, Gran Canaria y La Palma.

Asimismo, Intur contará con la presencia de 200 ayuntamientos, además de diversas mancomunidades y comarcas, empresas hoteleras, tecnológicas, de transporte, medios de comunicación especializados y asociaciones de turismo.

Portugal, por su parte, contará con una representación "del 80 por ciento de su territorio", tal y como ha destacado Alonso, quien ha incidido en que se mostrarán en el pabellón 1 los recursos de las regiones Centro, Porto e Norte, Lisboa y Alentejo, además de comunidades intermunicipales, municipios, empresas y una asociación que apuesta por el turismo de naturaleza con la recuperación de espacios, especias y flora.

El director de la Feria de Valladolid ha puesto en valor las apuestas de las entidades participantes en 'Intur viajeros', donde se desarrollarán catas, degustaciones, presentaciones, exhibiciones, juegos y distintas actividades.

Entre ellas, se encuentra la programación de la Asociación Cultural La Tanguila e torno a la riqueza de los juegos populares; la jornada de la Asociación Pueblos de Película; el encuentro de la Red Española de Turismo Rural o la presentación de proyectos, como 'Hispacams', de la empresa asturiana Himalia Tecnologías sobre una red de cámaras web instaladas en pueblos y espacios naturales para ofrecer información en tiempo real de los destinos.

Se trata de una "oferta absolutamente completa" para atraer al público, entre el que ha subrayado a las familias: "Intur es un evento que se visita en familia, eso nos hace especiales y diferentes".

70 OPERADORES EN 'INTUR NEGOCIOS'

Por otro lado, 'Intur Negocios' se celebrará un día antes, este jueves, 12 de noviembre, con las asistencia de 70 operadores y agencias mayoristas especializadas en turismo cultural, de naturaleza, gastronómico, urbano o activo, entre otros, con más de 800 profesionales.

Empresas como Tripadvisor, Civitatis, Travelzoo, Smartbox, G2Travel, Intrepid Travel, Viajes El Corte Inglés, Rusticae y Yanolka Go Global participarán interesados en contactar con empresas y destinos para incorporar a su cartera, con especial interés por alojamientos de diferentes tipologías, transporte, viajes a medida o experiencias singulares.

El director de la Feria ha explicado que este formato enfocado a los negocios contará con dos fases, una primera de dos horas con reuniones preconcertadas entre los operadores y los profesionales, y otra de dinámica libre.

En este contexto, ha señalado que durante esta jornada se pueden celebrar más de 15.000 reuniones de trabajo, como ha ocurrido en anteriores ediciones, lo que subraya el "valor comercial" de Intur, a lo que se suma la importancia de su contenido educacional.

Precisamente, en el marco de 'Intur Negocios' se desarrolla el programa InturTalks, que analizará los desafíos del turismo de interior en intervenciones cortas de una decena de expertos, que abordarán cuestiones como la competitividad, hotelería, conectividad o accesibilidad, además de "qué hacer tras un gran hito turístico" como el del eclipse total solar del 12 de agosto.

La entrada para 'Intur Negocios' es gratuita previa inscripción, mientras a 'Intur Viajeros' se puede acceder con una entrada adquirida por un precio de cinco euros para adultos -- gratis para menores de doce años-- en las taquillas de la Feria de Valladolid.

"Intur es un producto muy valorado, un evento de utilidad", ha aseverado el director de la institución ferial, para reivindicar la colaboración con la Junta de Castilla y León para conformar este evento cuya oferta es "muy atractiva".

Por su parte, el director general de Turismo ha celebrado que la cita se ha consolidado y ha ensalzado que Castilla y León destaca como líder nacional en turismo de interior, si bien ha defendido la necesidad de visibilizar más que la Comunidad "tiene mucho que ofrecer" con un "alto nivel de calidad del producto en todo su ámbito".

En este sentido, ha situado las ferias como "herramientas esencial" para alcanzar el objetivo de atraer a turistas de "calidad" que apueste por este territorio también para estancias más largas a un fin de semana.

447 M2 EN EL EXPOSITOR DE CYL

Para trabajar en esta vía, la Junta contará en Intur con un expositor de 447 metros cuadrados situado en el pabellón 2, que estará rodeado por los stands de los nueve patronatos de la Comunidad y del Consejo Comarcal del Bierzo.

El expositor recibirá a los visitantes con un mostrador de información desde el que se distribuirán folletos de la completa oferta turística de la Comunidad. Dentro del espacio promocional sobresale el escenario, donde se realizarán diversas presentaciones, actividades y actuaciones, tanto del ámbito turístico como cultural, tal y como ha apuntado Sicilia.

La enogastronomía tendrá protagonismo con un espacio específico donde se realizarán presentaciones, degustaciones y catas de productos, con la colaboración de las Rutas del Vino de Castilla y León y, este año, con la participación de las Posadas Reales.

También se va a dedicar un amplio espacio a la promoción de los Museos Regionales de Castilla y León: el Museo de la Evolución Humana, MEH, en Burgos; el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en León; el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León) y el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora.

En concreto, el stand en Intur tendrá una zona expositiva donde se van a mostrar diversas piezas de cada uno de ellos y se realizará una presentación y varios talleres temáticos relacionados con los museos durante el fin de semana.

Las Posadas Reales, establecimientos de calidad del turismo rural, también contarán con un espacio promocional a través de un videomapping donde darán a conocer su oferta y desde donde invitarán a los visitantes a descubrir la marca.