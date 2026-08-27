Una inversión de casi dos millones culmina la transformación tecnológica del recinto ferial de Diputación de Salamanca

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, reciben las obras de la Capa Tecnológica del Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una inversión de casi dos millones de euros ha culminado la transformación tecnológica del recinto ferial de la Diputación de Salamanca donde la próxima semana se celebrará la feria agropecuaria, Salamaq.

La actuación se enmarca en el proyecto Co-Hábitat 2030 y está financiada con fondos europeos. En total, la inversión asciende a 1.941.716,08 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, han asistido este jueves al acto de recepción de las obras de la Capa Tecnológica del recinto ferial, una actuación que supone un "salto cualitativo en la modernización de estas instalaciones y que sitúa al recinto a la vanguardia en la gestión tecnológica de infraestructuras feriales" como ha indicado Iglesias.

La actuación responde al concepto de 'Una Sola Salud', que integra la salud humana, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental, por lo que esta nueva Capa Tecnológica convierte el recinto ferial en un espacio "más conectado, eficiente, sostenible e inteligente", ha señalado el presidente, ya que pone especialmente "la tecnología al servicio del sector agrícola y ganadero, uno de los principales pilares de la actividad económica de la provincia".

Uno de los principales objetivos de la actuación, como ha recordado Javier Iglesias, es "mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad ferial y, especialmente, garantizar el bienestar de los animales y facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos".

Para ello, se han instalado más de 400 sensores inteligentes distribuidos por todo el recinto, capaces de monitorizar en tiempo real diferentes parámetros ambientales y de funcionamiento. Entre otros aspectos, estos dispositivos permiten controlar la calidad del aire, la presencia de determinados gases, los niveles de ventilación y las condiciones ambientales de las diferentes naves y pabellones.

El sistema incorpora además herramientas de inteligencia artificial y sensores especializados que permiten detectar de manera temprana posibles alteraciones y adoptar medidas de forma automática. De esta manera, será posible regular la ventilación y adaptar las condiciones ambientales para favorecer el bienestar del ganado.

La tecnología también permite mejorar la gestión de los bebederos y los flujos de agua, así como incorporar sistemas de riego automatizados que permiten aprovechar las aguas pluviales. Asimismo, se ha reforzado la gestión de los accesos y del tráfico dentro del recinto, especialmente en las operaciones relacionadas con los vehículos que transportan animales. El objetivo es facilitar la circulación, mejorar las operaciones de carga y descarga y reducir los tiempos de espera, ha detallado.

La nueva infraestructura tecnológica incorpora también "importantes mejoras" en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Entre ellas destaca la implantación de un sistema de iluminación inteligente mediante tecnología LED de bajo consumo, capaz de adaptar la iluminación en función de factores como la presencia de personas, la luz natural disponible o los horarios de utilización de los espacios.

GENERACIÓN SOLAR

El proyecto incluye además una instalación de generación solar fotovoltaica para autoconsumo, integrada con la plataforma tecnológica y de inteligencia artificial. Según las certificaciones energéticas del proyecto PIREP, las actuaciones permitirán alcanzar un ahorro superior al "44 por ciento en el consumo energético" como ha subrayado el presidente, lo que contribuye a reducir el consumo y mejorar la gestión de la huella de carbono del recinto.

Para soportar todo el ecosistema tecnológico se ha desplegado una nueva infraestructura de comunicaciones que incluye más de cinco kilómetros de fibra óptica, conectando los diferentes edificios e instalaciones del recinto ferial. Esta infraestructura permitirá gestionar entre 4.000 y 6.000 paquetes de datos por minuto, garantizando la capacidad necesaria para el funcionamiento de los sistemas inteligentes desplegados.

La actuación se completa con la instalación de grandes pantallas LED y tótems interactivos con resolución 4K, que mejorarán la información, comunicación y experiencia tanto de los visitantes como de los expositores.

Con esta actuación, Javier Iglesias ha señalado que la Diputación de Salamanca apuesta por convertir el Recinto Ferial "en mucho más que un espacio destinado a la celebración de ferias y eventos". "El objetivo es consolidarlo como un polo de innovación, investigación, emprendimiento, atracción de eventos e intercambio de conocimiento, especialmente vinculado al sector agroganadero", ha finalizado.