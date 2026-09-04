La inversión del Gobierno en la Unidad de Custodia Hospitalaria de Soria aumenta a 772.000 euros

SORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La inversión del Gobierno de España en la nueva Unidad de Custodia Hospitalaria (UCH) en el Hospital Santa Bárbara de Soria aumenta hasta los 772.000 euros tras la última modificación del contrato. El Gobierno de España, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), ha aprobado una modificación del contrato de las obras para implantar la nueva Unidad de Custodia Hospitalaria (UCH) en el Hospital Santa Bárbara de Soria.

La modificación supone un incremento de 65.234 euros, por lo que el importe total de la actuación pasa de los 707.003 euros de la adjudicación inicial a 772.237 euros, según han señalado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria. Además, el plazo de ejecución se amplía en tres meses, desde los cinco previstos inicialmente hasta un total de ocho meses.

La modificación fue acordada el pasado 2 de septiembre y se ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

CAMBIO

La documentación contractual justifica este cambio por la necesidad de afrontar circunstancias que no podían haberse previsto previamente por el órgano de contratación. Las obras corresponden a la UTE formada por FCC Construcción, S.A. y FCC Industrial, S.A.U.

El Gobierno de España adjudicó las obras en agosto de 2025 después de que una primera licitación convocada en 2024 quedara desierta. El contrato inicial se adjudicó por 707.003 euros y establecía un plazo de ejecución de cinco meses. Según las previsiones de SIEPSE, las obras estarán concluidas este otoño.

NUEVA UNIDAD DE CUSTODIA

La actuación tiene como finalidad recuperar en el Hospital Santa Bárbara una Unidad de Custodia Hospitalaria específica, después de que la anterior desapareciera como consecuencia de las obras de remodelación del complejo hospitalario.

El proyecto contempla la adecuación de dos habitaciones de uso penitenciario en la sexta planta, junto con vestuario, almacén y aseos, sobre una superficie de 162 metros cuadrados. También prevé en la primera planta una sala de espera y aseos de 32 metros cuadrados. Estos espacios requieren una adaptación específica a las condiciones de seguridad y funcionalidad de Instituciones Penitenciarias.

Las obras incluyen distintas especialidades constructivas e instalaciones de climatización, electricidad, fontanería, saneamiento y medidas de seguridad, además de la necesaria coordinación con la Gerencia del Hospital.

NECESIDADES DETECTADAS

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha destacado que "esta modificación permite adaptar la actuación a las necesidades detectadas durante su ejecución". Asimismo, "garantiza que Soria disponga de una Unidad de Custodia Hospitalaria con las condiciones de seguridad y funcionalidad necesarias para atender a las personas privadas de libertad que precisen asistencia hospitalaria".

La nueva UCH reforzará la atención sanitaria de los pacientes penitenciarios y las condiciones de seguridad para el personal sanitario y los profesionales encargados de su custodia, objetivos que motivan el proyecto.