Inversión de más de 250.000 euros para restaurar y mejorar especímenes del catálogo de árboles notables de CyL

La Junta de Castilla y León ha autorizado en Consejo de Gobierno una inversión de 255.589 euros destinada a la aprobación del gasto de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., (Tragsa) relativo a la mejora y restauración de 92 árboles notables de los 139 que conforman actualmente el Catálogo Regional de Árboles Notables de Castilla y León.

De ellos, nueve se ubican en la provincia de Ávila , 25 en la de Burgos, ocho en León, nueve en Palencia, diez en la provincia de Salamanca, tres en Segovia, 13 en la provincia de Soria, ocho en la provincia de Valladolid y siete en Zamora.

Los árboles notables son aquellos ejemplares, individuales o agrupados, que sean declarados como tales por entenderse que deben ser dotados de un régimen de protección especial, en atención a sus características singulares, como pueden ser sus medidas excepcionales dentro de la especie, su edad, su interés ecológico etcétera.

Los ejemplares sobre los que se actúa están situados tanto en terrenos privados como públicos, y gozan del régimen de protección establecido en el Decreto por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección.

El objetivo es garantizar la conservación, mejora y pervivencia de los ejemplares, y los tratamientos selvícolas y fitosanitarios convenientes para el mantenimiento del buen estado de los especímenes catalogados se realizarán por la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, bien directamente o bien mediante acuerdos con el propietario.

En concreto, la empresa pública llevará a cabo actuaciones sobre los propios ejemplares y sobre una zona periférica de protección que incluye el área de proyección de su copa y una franja de terreno de cinco metros alrededor de esta.

Los trabajos consistirán en la ejecución de tratamientos selvícolas tales como podas, desbroces, apeos de árboles que comprometen la conservación de los ejemplares y de tratamientos fitosanitarios; la instalación de carteles informativos; la sustitución, reparación e instalación de cierres perimetrales de protección y la estabilización de ejemplares a través de la instalación de apoyos, eslingas, y otras pequeñas actuaciones que mejoren su estado de conservación. También se mejorarán accesos a los individuos catalogados.

El resultado esperado sobre los ejemplares pasa por garantizar la mejora del estado de conservación de este singular patrimonio natural de la Comunidad, el cual, además de cumplir diversas y variadas funciones ecológicas de gran relevancia, representan hitos en la cultura e historia de los pueblos.