Investigadas 23 personas por instalar casas prefabricadas en terrenos rústicos sin autorización en Valladolid - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a 23 personas por un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo tras haber instalado casas prefabricadas y modulares con elementos de permanencia en suelo rústico de entorno urbano sin autorización urbanística.

La investigación se ha llevado a cabo desde junio del año pasado, en el marco de la operación 'Tipivase', con diversas inspecciones urbanísticas en el alfoz de la capital con el objetivo de analizar el aumento significativo de las denominadas 'mobile home' o casas móviles.

Estas viviendas, instaladas principalmente en suelos rústicos, habían comenzado a aparecer en diferentes ubicaciones, lo que motivó la intervención para comprobar su adecuación a la normativa vigente, ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de un tipo de vivienda prefabricada que puede trasladarse de un lugar a otro y que está equipada para ello sin necesidad de ser desmontada.

Asimismo, se consideró necesario incluir en el ámbito de la investigación otras casas prefabricadas y contenedores habilitados como viviendas que presentaban elementos propios de instalaciones permanentes, lo que supone una alteración esencial de la naturaleza del suelo rústico sobre el que se habían colocado.

Una vez concluida la explotación de la Fase I, en el año 2026 se comenzó la Fase II, que ha contado con un desarrollo de ocho meses, en los que se ha procedido al estudio de nuevas parcelaciones que incumplían la normativa urbanística en vigor.

Es por tanto que se establecieron los servicios necesarios encaminados a la localización de casas móviles o casas prefabricadas, localizándose en el alfoz de Valladolid, varias parcelas consideradas como rústicas, las cuales habían sido subdivididas en parcelas más pequeñas, ubicando en su interior diferentes tipos de infraestructuras que podrían considerarse como permanentes.

Posteriormente, la Guardia Civil inspeccionó e identificó a todos aquellos titulares de las 19 subparcelas en las que había sido dividida una única parcela considerada como suelo rústico de entorno urbano, que se fraccionó y valló de forma no autorizable para producir varias parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo fijada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta (Decreto 76/1984, de 16 de agosto), y establecida para el término municipal de Laguna de Duero en ocho 8,00 hectáreas en secano y tres 3,00 hectáreas en regadío.

Por todo lo anteriormente reseñado, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de 23 personas como supuestos autores de un delito sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo al realizar obras de construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid y copia a la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Valladolid.