Investigadas dos personas por robar gasoil con un tractocamión en Arcos de Jalón (Soria)

SORIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido investigadas por el robo de gasoil con un tractocamión en una área de servicio de la localidad soriana de Arcos de Jalón, según informa la Subdelegación del Gobierno.

El robo ocurrió a la una de la madrugada del día 7 de agosto en el área de servicio San Cristóbal, situada en la salida del kilómetro 167 de la autovía A-2-, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, perteneciente al Destacamento de Arcos de Jalón, recibió un aviso de la Central de Tráfico que informaba de que un usuario que se encontraba estacionado en esa área de servicio había presenciando en directo un robo de gasoil a otro vehículo.

La patrulla se dirigió al lugar de los hechos, y una vez allí, observó cómo un tractocamión de color rojo intentaba abandonar el lugar al percatarse de la presencia de los agentes.

Tras interceptar dicho vehículo, los agentes inspeccionaron su interior y encontraron entre la cabina y el semirremolque una bomba de trasvase de combustible con dos terminales en forma de pinza, provista de dos tubos de plástico de los cuales emana gasoil.

Posteriormente, la patrulla se entrevistó con el denunciante y con el perjudicado, a quien le sustrajeron el combustible y comprobaron que el tapón del depósito del vehículo articulado del perjudicado presentaba muescas de haber sido forzado en la cerradura.

El testigo de los hechos aportó un vídeo donde se visualizaba el momento del hecho delictivo, y reconoció a los agentes de tráfico que los presuntos autores eran los dos conductores del tractocamión rojo.

El Puesto de Arcos de Jalón (Soria) instruyó las diligencias, que, junto con los dos detenidos, fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán (Soria).