Investigado un agricultor por su supuesta implicación en el incendio de Valduvieco (León)

Investigado un agricultor por su supuesta implicación en el incendio de Valduvieco, dentro de Gradefes (León). - GUARDIA CIVIL LEÓN

El fuego se inició el 16 de agosto en una finca particular por una imprudencia grave cometida por el investigado mientras estaba cosechando a menos de 400 metros de una masa forestal

LEÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Junta de castilla y León, investiga a un varón de 57 años, vecino de Valduvieco, como presunto autor por imprudencia de un incendio forestal producido el pasado 16 de agosto en dicha localidad leonesa, término municipal de Gradefes (León), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El fuego se produjo mientras el ahora investigado realizaba labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendios.

El incendio, en cuya extinción participaron agentes medioambientales con dos autobombas, quedó sofocado al día siguiente y afectó a 2 hectáreas de monte bajo y cultivo.

El Equipo del Seprona instruye diligencias que, junto al investigado, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León y la Fiscalía de Medio Ambiente der León.