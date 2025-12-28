Investigado por arrancar 755 cepas con una retroexcavadora en un pueblo de Valladolid - GUARDIA CIVIL
VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de daños tras arrancar con una retroexcavadora un total de 755 cepas en una finca en la localidad de Cubillas de Santa Marta.
Los hechos se produjeron cuando una mujer fue informada por un familiar de que había visto cómo una retroexcavadora arrancaba unas cepas en una finca de su propiedad.
Personada en el lugar la propietaria de la finca pudo observar los daños ocasionados y las cepas arrancadas que ascienden a un total de 755 cepas.
Tras observar los daños, la propietaria acudió al Puesto de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia, han informado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Inmediatamente se iniciaron las gestiones de investigación, que permitieron identificar al presunto autor y una vez confirmada su implicación, se procedió a su investigación por un presunto delito de daños. El responsable ha sido puesto a disposición judicial.