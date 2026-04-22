Investigado un conductor en Palencia capital por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida

Archivo - Control de alcoholemia de la Unidad Motorizada de la Policía Local. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALENCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 49 años por cuadriplicar la tasa de alcoholemia permitida, tras arrojar un resultado de 1,17 mg/l de aire espirado, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron el martes por la tarde en la avenida Derechos Humanos, durante la realización de un control de documentación. Uno de los vehículos que fue seleccionado para comprobar que circulaba con la documentación en vigor estaba conducido por un hombre con claros síntomas de estar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

En un primer muestreo, el conductor superó ampliamente la tasa permitida, por lo que los agentes solicitaron a la Unidad de Atestados que le practicasen la prueba pertinente, siguiendo el procedimiento establecido. Los resultados fueron de 1,24 y 1,17 mg/l, por lo que se recogió la tasa más favorable para el conductor.

Así las cosas, Atestados ha instruido diligencias contra él por cometer un presunto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal y por el que responderá mediante un juicio rápido.

Este caso se suma al de otra conductora, de 38 años, que el lunes por la noche arrojó un resultado de 1,03 mg/l después de que fuese identificada por, presuntamente, intentar sustraer unas latas de cerveza de un supermercado.

En ambos casos, los vehículos fueron retirados por la grúa municipal al depósito, al no poder hacerse cargo de ellos ningún otro conductor habilitado.