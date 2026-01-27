Investigado en Palencia por triplicar la tasa de alcoholemia tras destrozar su coche contra un semáforo

Investigado en Palencia un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia tras un accidente. - AYUNT. PALENCIA

PALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 40 años por los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y falsedad documental, después de que éste sufriera un accidente contra un semáforo y triplicara la tasa de alcoholemia, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, pasadas las 22.00 horas, en la calle Andalucía, cuando un vehículo sufrió una salida de vía y colisionó contra un semáforo que quedó completamente destrozado.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron una patrulla y la Unidad de Atestados, quienes, tras asegurar la zona y comprobar el estado de salud del conductor y único ocupante del vehículo, lo identificaron y sometieron a la preceptiva prueba de alcoholemia.

El conductor arrojó un resultado de 0,93 mg/l de aire espirado en el etilómetro evidencial, por lo que es investigado por un delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Asimismo, durante la intervención y comprobación de la documentación del vehículo, los agentes encontraron que tenía la ITV caducada desde 2024. Sin embargo, en el parabrisas, el coche presentaba un adhesivo vigente hasta este mes de enero de 2026, por lo se le investiga también por un delito de falsedad documental. Finalmente, dado el estado del conductor y que no había nadie que pudiera hacerse cargo del vehículo, éste fue retirado en grúa al depósito municipal.