Investigado por provocar un incendio forestal en Villamol (León) mientras cosechaba

LEÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León investiga a un varón de 59 años como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 31 de julio en el Paraje de Foncabada, en el término municipal de Villamol (León).

El investigado habría cometido una supuesta imprudencia grave mientras estaba cosechando, sin cumplir con las normas establecidas en la Orden por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León, informa la Subdelegación a través de un comunicado.

El incendio se propagó por terrenos mancomunados de los municipios de Villamol, Villaselán y Santa María del Monte de Cea (León), afectando a un total de 12,76 hectáreas de arbolado, pasto y fincas de cereal de otros particulares, si bien se extinguió ese mismo día, tras participar un dispositivo formado por dos camiones motobombas, dos Cuadrillas ELIF, un helicóptero, dos brigadas de tierra, cinco agentes forestales, y dos Guardias Civiles del puesto de Sahagún de Campos, de la Comandancia de León.

La investigación la ha llevado a cabo la patrulla del Seprona de la Comandancia de León (PACPRONA), con el apoyo del Agente Medioambiental de la Junta en la comarca de Sahagún de Campos, y la colaboración ciudadana.

Las diligencias serán remitidas al Juzgado de Guardia de los de Sahagún de Campos, y Fiscalía de Medio Ambiente de León.