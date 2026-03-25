Investigado en Soria por circular a 187 kilómetros por hora en una carretera de 90

Archivo - Control de velocidad de la Guardia Civil. Foto archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria investigan a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido cuando circulaba a 187 kilómetros por hora en un tramo donde el máximo permitido es de 90, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos sucedieron a las 12.11 horas del día 18 de marzo de 2026, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria a 187 kilómetros por hora, a la altura del kilómetro 123,800 de la carretera N122 (Zaragoza-Portugal), en el término municipal de Villar del Campo (Soria). El límite genérico de velocidad en el punto es de 90 kilómetros por hora.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 de Soria.

PENAS

Este tipo de acciones al volante no solo ponen en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía.

La Guardia Civil subraya la importancia de respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de vía. Para estas conductas, el Código Penal en su artículo 379.1 contempla penas de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.