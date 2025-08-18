Investigado un varón de 69 años que pudo provocar un incendio en Castropodame (León) al quemar unas hierbas

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha investigado a un varón de 69 años por su presunta implicación en un incendio forestal en el término municipal de Castropodame (León), que pudo tener su origen cuando el varón usó fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y grave.

El varón, vecino de Ponferrada (León), pudo provocar este incendio forestal producido el pasado 10 de agosto en las proximidades de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos, del término municipal de Castropodame (León), han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El incendio se produjo sobre las 11.54 horas del pasado día 10 y quedó extinguido a las 10.20 horas del día 11 tras afectar a 130 hectáreas de monte bajo, matorral y cultivo. Durante el mismo, se llegó a declarar nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGR) por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por su proximidad a viviendas particulares.

Además, se tuvo que desalojar a 60 personas de 20 chalets adosados de la localidad de Almázcara (León), cuyo cerramiento exterior y jardines resultaron afectados y cuyos daños están pendientes de valoración.

Como consecuencia de este incendio, el mismo día 10, se tuvo que cortar al tráfico durante casi cuatro horas la carretera N-VI entre los puntos kilométricos 370 y 380, pertenecientes al término municipal de Congosto (León), y cerca de tres horas el servicio de trenes en la vía férrea León-Ponferrada, lo que afectó a tres circulaciones.

En la extinción del incendio participaron medios aéreos, patrullas de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y personal de la Guardia Civil. Como consecuencia del fuego resultaron heridas leves dos personas con quemaduras, un brigadista de extinción de incendios y un particular que colaboraba en las labores de extinción.

Las diligencias instruidas, en unión de la persona investigada han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada (León).