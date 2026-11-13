Investigado varón por hurto de carpas de eventos en Laguna de Negrillos (León) valoradas en 14.000 euros

La Guardia Civil ha investigado a varón por hurto de carpas de eventos en Laguna de Negrillos (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del equipo ROCA de la Comandancia de León, ha investigado a un hombre de 22 años como presunto autor de un delito de hurto de unas carpas destinadas a la celebración de eventos en Laguna de Negrillos (León) valoradas por su propietario en unos 14.000 euros.

Los hechos se remontan al pasado año, cuando las carpas fueron instaladas por una empresa especializada en eventos con motivo de la celebración de una feria de carácter agrícola en la localidad de Laguna de Negrillos (León).

Tras su sustracción y ante la alarma social generada, el Equipo ROCA inició las correspondientes investigaciones para esclarecer lo sucedido, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las pesquisas permitieron determinar que el material sustraído habría sido destinado a su utilización en eventos de diversa índole, así como al equipamiento de instalaciones deportivas y de ocio en distintos puntos de la provincia leonesa.

Como resultado de las gestiones practicadas, los investigadores consiguieron identificar al presunto autor de la sustracción y recuperar la estructura de aluminio de las carpas, que serán entregadas a la empresa afectada tras la oportuna autorización judicial.

La actuación se enmarca en el Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas que desarrolla la Guardia Civil en la provincia de León.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de Guardia.