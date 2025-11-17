Investigado un varón que portaba 500 gramos de marihuana en su vehículo en Toral de los Vados (León)

Cogollos de marihuana intervenidos en el vehículo del varón investigado por un delito contra la salud pública. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un varón de 33 años como presunto autor de un delito de contra la salud pública, el cual portaba en el interior de su vehículo cerca de 500 gramos de marihuana en Toral de los Vados (León).

Los hechos tuvieron lugar en el transcurso de la identificación de los dos ocupantes de un turismo que circulaba por Toral de los Vados. En un registro del interior del vehículo se localizan unos 500 gramos de cogollos de marihuana listos para su posterior distribución y consumo, por lo que se procedió a la investigación del conductor.

El puesto de Toral de los Vados instruye diligencias penales al respecto y ha puesto al varón investigado, junto a la sustancia aprehendida, a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio' impulsado por la Comandancia de León.