Investigado un vecino de Valladolid por tener 16 gallos con mutilaciones en crestas y barbillas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Valladolid por la tenencia de 16 gallos de raza Combatiente Español que presentan mutilaciones en crestas y barbillas - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre de 53 años, vecino de Valladolid, por un presunto delito contra los animales, por la tenencia de 16 gallos adultos, de raza Combatiente Español, con sus crestas y barbillas mutiladas.

La Policía Municipal de Valladolid se puso en comunicación con la Benemérita para solicitar su colaboración en una labor inspectora en una instalación ubicada en un barrio de la ciudad, donde se localizó un criadero de gallos de la raza Combatiente Español.

La actuación tenía por objeto verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los animales y comprobar que el responsable contaba con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad de criadero.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron un corral cercado con 25 jaulas que albergaban 46 gallos y gallinas de raza Combatiente Español.

Entre ellos, 16 gallos adultos presentaban crestas y barbillas recortadas o mutiladas, además de raspados en las patas y uno de los animales carecía de un ojo, lo que agravó las sospechas de un posible caso de maltrato animal, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Dichos hechos suponen un delito de Contra los Animales, recogido en el Título XVI bis, Artículo 340 bis (maltrato y explotación), el cual castiga causar lesiones que menoscaben gravemente la salud, someterlos a explotación sexual o provocar sufrimiento físico o psíquico grave, incluso omisiones y negligencia, con penas de prisión (hasta 36 meses si hay muerte) e inhabilitación para la tenencia de animales.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia y a la Fiscalía Provincial de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente) de Valladolid.