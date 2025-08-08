Investigado por vender alpacas por valor de 5.801 euros a un agricultor que nunca las recibió

Un coche de la Guardia Civil delante de una pila de alpacas de forraje. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Medina de Rioseco (Valladolid), dentro de la operación 'Forrajari', investiga a una hombre de 36 años por un presunto delito de estafa ya que un agricultor de la Comarca de Tierra de Campos acordó la compra de alpacas de forraje por 5.801 euros que nunca llegó a recibir.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la víctima ante la Guardia Civil de Medina de Rioseco, donde explicó que había alcanzado un acuerdo con el ahora investigado para la compraventa de 113 alpacas de forraje, por valor de 5.800 euros.

Sin embargo, tras realizar el pago, el denunciante no recibió la mercancía pactada, lo que motivó la apertura de las diligencias correspondientes y que la Guardia Civil esté investigando al hombre.