El investigador del CIC Javier Vaquero premio Rising Star de la AEEH por sus avances contra el colangiocarcinoma. - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE SALAMANCA

SALAMANCA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS), el doctor Javier Vaquero, ha sido distinguido con el premio Rising Star de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), en el marco de su Congreso Anual AEEH2026.

Cada año, este galardón reconoce la trayectoria de jóvenes investigadores en el ámbito de la hepatología por su impacto científico y su potencial en el campo de las enfermedades del hígado. El trabajo del doctor Vaquero y su equipo se centra en comprender cómo funciona la proteína TGF-beta y sus moléculas objetivo, como NOX1 y NOX4, en el colangiocarcinoma, tal y como han asegurado desde el CIS en un comunicado recogido por Europa Press.

Este tipo de cáncer de los conductos biliares, caracterizado por diagnóstico tardío debido a la ausencia de sintomatología específica, corta supervivencia mediana y alta tasa de recurrencia tras la cirugía, representa el tres por ciento de todas las neoplasias digestivas. La incidencia de los colangiocarcinomas intrahepáticos ha aumentado a los largo de los últimos años en países desarrollados, mientras que este augmento no se ha registrado en los otros tumores de la vía biliar.

La investigación de Javier Vaquero busca saber por qué algunas señales que normalmente protegen al organismo pueden acabar ayudando al tumor. En condiciones saludables, han apuntado desde el CIC, la vía del TGF-beta actúa como un regulador equilibrado porque ayuda a frenar el crecimiento celular cuando es necesario, promueve la reparación de tejidos dañados y contribuye a mantener el orden dentro de los órganos.

Sin embargo, en el contexto del cáncer, esta proteína puede comportarse de forma contradictoria. En algunas fases del tumor, mantiene su función de freno, ayudando a contener el crecimiento del cáncer. Mientras que, en otras, la propia célula tumoral emplea la TGF-beta para favorecer su expansión, la invasión a tejidos cercanos y la creación de un entorno que protege al tumor.

Por eso, la investigación de Javier Vaquero está centrada en entender cuándo y dónde el TGF-beta actúa como freno y cuándo como acelerador del tumor para comprender cómo modularla de forma selectiva, sin suprimirla de forma indiscriminada y aprovechar, así, sus efectos beneficiosos y evitar favorecer el cáncer. En anteriores trabajos, se ha demostrado que la proteína TGF-beta no siempre favorece el cáncer, sino que, en algunos contextos del colangiocarcinoma, puede ayudar a frenar el crecimiento del tumor.

"El reto no es apagar la señal sin más, sino entender en qué momento actúa como freno y cuándo como acelerador del tumor, así podremos modularla de forma selectiva y segura. A través de un enfoque multidisciplinar en el que combinamos modelos 2D y 3D in vitro con modelos ratones y análisis de muestras clínicas, estamos consiguiendo entender mejor la biología del tumor y sus interacciones", ha explicado el doctor Vaquero al respecto. "Este premio es también un reconocimiento al trabajo del equipo y nos empuja a seguir investigando en un tipo de cáncer complejo y hasta ahora considerado enfermedad rara", ha añadido.

Su grupo también ha identificado que la inhibición dual de NOX1/NOX4 con setanaxib es capaz de modular la señal de TGF-beta en el microambiente tumoral, que reduce el crecimiento tumoral e incrementa la presencia de células inmunes en el tumor en modelos de colangiocarcinoma intrahepático.

Este trabajo, publicado en la revista científica Signal Transduction and Targeted Therapy (Springer Nature), puede facilitar el desarrollo de tratamientos más selectivos y combinados en colangiocarcinoma, tras los fracasos de estrategias basadas únicamente en la inhibición global de TGF-beta.

El grupo de Javier Vaquero continuará trabajando en la identificación de nuevas dianas del TGF-beta y de otros mediadores del microambiente en el colangiocarcinoma, con el objetivo de trasladar estrategias más eficaces a la práctica clínica y mejorar el pronóstico de esta enfermedad.