Investigadores de la ULE sacan a la luz un campamento romano vinculado a las Guerras Cántabras en la Montaña Oriental

Restos de armamento y tachuelas del calzado de los soldados romanos hallados por investigadores de la ULE en el municipio leonés de La Ercina. - ULE

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo de Historia y Arqueología de la Universidad de León (ULE) han localizado un campamento militar romano de 1,7 hectáreas, situado a unos 500 metros de La Peña del Castro, en el municipio leonés de La Ercina, y vinculado al asedio y la conquista del poblado durante las Guerras Cántabras en la Montaña Oriental Leonesa.

El hallazgo aporta nuevas claves para conocer cómo se desarrolló la conquista romana en esta zona, en la que hasta ahora existían pocas evidencias que permitieran relacionar los campamentos militares con los asentamientos de la Edad del Hierro.

Las prospecciones realizadas durante los meses de primavera permitieron detectar la estructura, cuya naturaleza se ha confirmado mediante los trabajos de excavación en el verano.

Según ha explicado Eduardo González Gómez de Agüero, codirector de la intervención arqueológica, el recinto presenta una planta cuadrangular y una entrada en clavícula --característica de los campamentos romanos vinculados a la conquista de la cornisa cantábrica-- y su emplazamiento permitía controlar tanto el poblado como sus accesos.

La estructura cuenta con un importante sistema de fortificación para tratarse de un campamento militar temporal. El perímetro estaba delimitado por una muralla construida con piedra local, de unos 1,5 metros de anchura. Aunque actualmente conserva una altura inferior al medio metro, los investigadores consideran que habría alcanzado aproximadamente el doble durante su utilización, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En el interior se construyó una plataforma de tierra de unos doce metros de anchura, obtenida mediante la acumulación de materiales del propio terreno. Esta servía como espacio de ronda, reforzaba la consistencia de la muralla y elevaba la superficie del campamento respecto a la ladera. También se han documentado indicios de estructuras interiores construidas con materiales perecederos.

RESTOS HALLADOS

Durante los trabajos se han recuperado restos de armamento y tachuelas del calzado de los soldados romanos, materiales que refuerzan la relación entre el recinto militar y el episodio de conquista de La Peña del Castro. Según ha explicado González Gómez de Agüero, uno de los aspectos relevantes es su estado de conservación, dado que no es fácil encontrar un campamento relacionado con un castro con este grado de conservación.

Además de estudiar el campamento, los investigadores han continuado las excavaciones y prospecciones en La Peña del Castro para profundizar en cómo se produjo el ataque romano y cuáles fueron sus consecuencias para la población local. Los trabajos han permitido confirmar que el asalto se produjo por la ladera norte del poblado, una hipótesis que ya contaba con indicios de campañas anteriores.

En este sentido, las investigaciones previas habían documentado un incendio de gran intensidad que arrasó parte del asentamiento y destruyó estructuras destacadas, entre ellas los dos templos de la Edad del Hierro identificados en campañas anteriores. Los nuevos resultados abren también una línea de investigación sobre la posibilidad de que, tras la conquista, se produjera una destrucción deliberada de otras estructuras del poblado.

ANALIZAR SI LA INTERVENCIÓN FUE MÁS ALLÁ

Esta hipótesis, todavía pendiente de estudio y confirmación, permitiría analizar si la intervención romana fue más allá del asalto militar y buscó también romper los vínculos de la población local con su territorio. A ello se suma la presencia de una torre de vigilancia en la parte superior del asentamiento, que aporta nuevos elementos para estudiar las estrategias de control posteriores a la conquista. "No se trata solamente de vencer al enemigo, sino de humillarlo, borrar su identidad y romper sus vínculos con el territorio", ha señalado González Gómez de Agüero para referirse a una de las líneas de investigación que el equipo quiere desarrollar en próximas campañas.

Los investigadores deberán precisar también la cronología del ataque y determinar si la destrucción del asentamiento se produjo en un único episodio o en distintas fases. La posibilidad de que el poblado fuera atacado y ocupado en un primer momento y que su destrucción se completara posteriormente deberá contrastarse con nuevas evidencias arqueológicas. Esta línea de trabajo permitirá profundizar en las estrategias de conquista y en el impacto que tuvieron sobre las comunidades locales.

COMPLETA EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LEÓN

La identificación del campamento contribuye a cubrir un vacío en el conocimiento arqueológico de la provincia. Mientras que las investigaciones sobre las Guerras Cántabras han permitido documentar campamentos romanos en territorios como Asturias, Cantabria y Palencia, la relación entre estas estructuras militares y los poblados de la Edad del Hierro estaba menos estudiada en la vertiente cantábrica leonesa.

"Es un paso importante para conocer cómo se realizó la conquista en la vertiente cantábrica leonesa, una zona en la que faltaba relacionar los campamentos romanos con los poblados de la Edad del Hierro", ha destacado Carlos Fernández, director del grupo de investigación Historia y Arqueología.

CONEXIONES CON OTROS EMPLAZAMIENTOS

La situación geográfica del enclave permite además establecer conexiones con otros emplazamientos documentados en el valle del Porma, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar los movimientos de las tropas romanas a través de los valles que cruzan la cordillera de norte a sur y reconstruir sus estrategias durante la conquista del norte peninsular.

El proyecto arqueológico comenzó en 2013, aunque tuvo que interrumpirse durante la pandemia. Tras retomar los trabajos, el estudio del entorno mediante fotografía aérea, tecnología LiDAR y otras técnicas de prospección permitió detectar una estructura anómala que no parecía corresponder a una formación geológica natural. Las prospecciones realizadas en primavera y la posterior excavación han permitido confirmar su identificación como campamento romano y profundizar en sus características constructivas.

La intervención se enmarca en el proyecto 'Territorio y Patrimonio. Los pilares de un turismo cultural sostenible en el medio rural' (0227_TERPAT_PLUS_2_E), integrado en el programa Interreg VI-A de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, Poctep 2021-2027, con financiación de la Junta de Castilla y León. Los trabajos cuentan además con el apoyo económico y material del Ayuntamiento de La Ercina.