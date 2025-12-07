Investigadores de 9 universidades europeas participan en una formación en la ULE en el marco de la alianza Eureca-Pro

Archivo - Investigadores de nueve universidades europeas participan en una formación en la ULE en el marco de la alianza Eureca-Pro. - ULE - Archivo

LEÓN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se ha convertido en el "punto de encuentro" para jóvenes investigadores de nueve universidades europeas con la celebración del 'PhD Journey 2025', una iniciativa de la alianza Eureca-Pro destinada a "fortalecer la comunidad doctoral y potenciar las habilidades transversales".

El evento, liderado por el equipo local de Eureca-Pro, ha contado con la coordinación técnica de Beatriz Álvarez y de la coordinadora en la ULE de la Escuela de Doctorado (Doctoral School) de Eureca-Pro, Beatriz Jiménez.

Durante estas jornadas, trece estudiantes de doctorado procedentes de universidades que conforman el consorcio, Austria, Alemania, Polonia, Rumanía y Francia, se han dado cita en León para compartir experiencias y avanzar en su formación investigadora.

El programa de la semana ha estado diseñado para "ir más allá" de la investigación académica tradicional, con el foco en el networking y el desarrollo de competencias clave para el investigador del siglo XXI, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Los participantes han asistido a workshops impartidos por investigadores locales de la ULE, para fomentar así el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias entre los distintos grupos de investigación de la alianza.

Asimismo, cada participante ha contado con la tutorización de un investigador de la ULE para asesorarle y ayudarle en su futura tesis o trabajo de investigación.

En total, doce grupos de investigación han participado en este intercambio de conocimiento y han acogido a estudiantes de doctorado, HeQoL, FISBIO, INVESTER, GIEF, EDUTOOLS, GIDE, INGEMACHINES, Q-GEO, MODCELL, IQUIMAB, INMATECO y DTSS, que abarcan una amplia variedad de disciplinas como Economía, Educación, Salud, Biología, Ingenierías, Derecho o Geología.

Esto muestra el "gran interés" de los investigadores locales por participar en este tipo de iniciativas que permiten la internacionalización de sus redes de contactos e investigaciones, ha subrayado la ULE.

Así, durante la semana del 'Phd Journey 2025' se han orgaizado varios workshops impartidos por personal docente e investigador de la institución y en colaboración con la Escuela de Formación, en el marco de la oferta de formación transversal destinada a jóvenes investigadores.

Los doctorandos han participado en talleres prácticos sobre impacto en comunicaciones científicas, Open Science y sobre el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la investigación.

Asimismo, se ha puesto un especial énfasis en la divulgación científica con un taller de podcast realizado en las instalaciones de la Radio Universitaria de León, donde los estudiantes han aprendido nuevas formas de comunicar sus avances a la sociedad y reflexionar sobre el papel del estudiante de doctorado, las dificultades y beneficios de su camino investigador.

La selección de los temas responde a las tendencias actuales en la capacitación investigadora, orientadas a mejorar las competencias digitales, comunicativas y éticas en investigación, consideradas "esenciales" en el contexto científico actual.

Como actividad complementaria para favorecer la inmersión cultural y el conocimiento del entorno local, se ha visitado la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la ULE, donde los participantes han realizado talleres y experiencias prácticas centradas en el recorrido "del campo a la mesa".

La jornada ha permitido conocer de primera mano los sistemas de producción, la innovación y las técnicas de manejo sostenible que caracterizan al sector agrario leonés. Además de su valor formativo, la actividad ha acercado a los asistentes a la cultura rural y gastronómica de la provincia.

ESCUELA DE DOCTORADO

Esta actividad "favorece" la consolidación de la Escuela de Doctorado de Eureca-Pro, que oferta una formación de "excelencia, internacional e interdisciplinar", alrededor del abordaje del Consumo y la Producción Responsables (ODS 12) desde diversas perspectivas, ha agregado la ULE.

"Eventos como el 'PhD Journey' son fundamentales para construir una identidad común y ofrecer a los doctorandos oportunidades únicas de movilidad y crecimiento profesional en un entorno europeo; ayudando a generar y compartir conocimientos, así como a estrechar lazos entre las diferentes universidades que forman esta alianza de universidades europeas centrada en la sostenibilidad", ha sostenido al respecto Beatriz Álvarez.