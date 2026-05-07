Investigados dos ancianos por distintos casos de daños continuados en vehículos estacionados en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por acosar a una mujer y a su familia con pintadas ofensivas y pinchazos en neumáticos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido dos hechos distintos, pero de naturaleza similar, ambos relacionados con daños intencionados y reiterados en vehículos estacionados en la vía pública en Valladolid por los que se imputan delitos a dos varones de 94 y 80 años, según datos de la Subdelegación del Gobierno, recogidos por Europa Press.

Las investigaciones han permitido identificar a los presuntos autores, tratándose de dos personas de avanzada edad y sin relación entre sí, cada una responsable de un episodio independiente y que, por sus condiciones, no han sido detenidos.

En el primero de los casos, la denuncia se presentó el pasado 22 de marzo, cuando una mujer reportó daños intencionados en su vehículo, que presentaba el retrovisor derecho fracturado, rayones en la aleta trasera izquierda y en la puerta trasera izquierda, así como basura esparcida sobre el parabrisas delantero realizados presuntamente mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

La perjudicada aportó posteriormente la factura de reparación, que ascendía a 1.202,46 euros.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que hechos similares se habían producido en más ocasiones en la misma calle.

Las gestiones policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de muy avanzada edad, quien además habría sido reconocido por varios testigos como responsable de otros daños en distintos vehículos estacionados en la zona.

El varón fue sorprendido en diferentes días 'in fraganti', con un modus operandi similar.

Al ser interpelado, según su propio testimonio, justificaba su conducta en que es propietario de un local en esa calle y que no le agradaba que se estacionaran vehículos en las inmediaciones.

Dadas sus condiciones físicas y su edad, 94 años, y tras valoración policial, no se procedió a su detención, al no resultar recomendable su privación de libertad por el riesgo que ello podría suponer para su integridad. No obstante, los hechos fueron recogidos en el correspondiente atestado para su remisión a la autoridad judicial.

En el segundo, caso, el pasado 21 de abril, una mujer acudió a dependencias policiales para ampliar la denuncia que había interpuesto el 10 de marzo, relativa a daños intencionados y reiterados sufridos en su vehículo durante los últimos seis años.

Ante la persistencia de los hechos, la denunciante decidió instalar una cámara interior en su vehículo para identificar al autor.

Ese mismo día, la perjudicada denunció nuevos daños en el lateral derecho del vehículo y aportó imágenes en las que se observaba a un vecino que realizaba movimientos compatibles con la producción de rayones.

La mujer manifestó, además, que el mismo individuo habría rayado y escupido el vehículo casi a diario, por lo que el coche acumulaba desperfectos en prácticamente toda la carrocería. El valor total de la reparación del vehículo asciende a 1.580,79 euros.

La denunciante explicó que en el pasado mantuvo un conflicto vecinal con esta persona debido a unas humedades ocasionadas durante la reforma de la cocina, reparadas por la empresa instaladora, pero que derivaron en una enemistad persistente.

Tras un análisis exhaustivo de los hechos y del patrón delictivo, los investigadores identificaron varios episodios similares y pudieron atribuir al presunto autor al menos los ocurridos los días 3, 5 y 9 de marzo.

En ambos casos, la Policía Nacional ha elaborado los correspondientes atestados y ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Las investigaciones han permitido esclarecer conductas reiteradas que afectaban a la convivencia vecinal y a la seguridad de los bienes estacionados en la vía pública.