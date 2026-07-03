Investigados un menor y una mujer de Madrid por una estafa con tarjetas bancarias con víctimas de Valladolid - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de dos personas de 17 y 32 años como presuntas autoras de dos delitos de estafa cometidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y utilizaron de forma fraudulenta tarjetas de crédito/débito para realizar compras y cargos no autorizados en plataformas de juego online, restaurantes y tiendas de moda.

Las investigaciones se iniciaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que las víctimas interpusieron las denuncias vía telemáticas en la sede electrónica de la Guardia Civil utilizando los métodos de identificación oficiales (Cl@ve, certificado digital y DNI electrónico).

El fraude se ejecutó en dos fases consecutivas, ya que los atacantes emplearon técnicas avanzadas para sortear los protocolos de seguridad de las entidades financieras, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En uno de los casos investigados, el sistema de alertas del banco emitió una notificación SMS para verificar un cargo sospechoso y consiguió el denunciante retroceder el cargo.

Posteriormente los autores intentaron nuevamente realizar varios cargos logrando eludir esta vez los protocolos de autenticación reforzada de clientes y consolidaron los cargos efectivos en la cuenta. Mediante este procedimiento, consiguieron realizar varios pagos fraudulentos con las tarjetas bancarias de los denunciantes.

TRAZABILIDAD DIGITAL Y LOCALIZACIÓN

La Guardia Civil inicialmente se centró en rastrear la trazabilidad de las compras virtuales y tras analizar la documentación aportada por los establecimientos afectados, los agentes situaron el origen de las operaciones en varias localidades de la provincia de Madrid.

El posterior análisis técnico de las direcciones IP de conexión, realizado con el correspondiente auxilio judicial y el estudio de los correos electrónicos utilizados en el proceso de compra permitieron desmembrar la trama e identificar a los dos sospechosos.

Tras ser localizados, se procedió a la investigación formal de ambos. El menor de edad estuvo acompañado por su tutor legal durante todas las diligencias policiales.

Las actuaciones iniciales han sido remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de Menores en el caso del menor encausado.